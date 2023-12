Magyar a Mikulás egyetlen nagykövete

A világ egyetlen Mikulás nagykövete magyar, és Mezőfalván él. István a hivatásának tekinti a sport és a természet népszerűsítését. December 24.-én született, és így a karácsony meghatározta az egész életét. Mindig is szeretett adni, és ajándékozni. Nagyon fontos volt számára, hogy örömöt hozzon a gyerekek életébe. Egész életében hivatásának tekintette az ajándékozást, és huszonöt évvel ezelőtt elhatározta, hogy felkeresi a finn mikulást és elviszi neki a gyerekek üzenetét. Ezért útnak indult és Dunaújvárosból elfutott egészen Lapföldig, hogy találkozhasson az igazi finn Mikulással. Útja hat országon keresztül vezetett és össze 3760 kilométert tett meg futva, míg átszelte a fél kontinenst, hogy elvigye naplójában a gyerekek üzenetét a Joulupukkinak.

A nagy találkozás a finn mikulással.



Emberfeletti teljesítmény volt a több ezer kilométer lefutása. Naponta 60 kilométert hagyott maga mögött és hetente csak egy pihenőnapot tartott. Dunaújvárosból indult és Ausztrián , Németországon, Dánián, és Svédországon át vezetett az útja Finnországba. Összesen 78 napon keresztül volt úton, mely során számos kalandban volt része, és még jávorszarvassal is találkozott, melyek békésen legelésztek az út szélén.

A rengeteg szeretetet kaptam az út során, ez adott erőt a hatalmas táv leküzdéséhez. Nagyon sokan kísérték figyelemmel a futásomat. Olyan jóleső érzés volt amikor a szakadó eső ellenére az út szélén vártak. Egy kombi autó hátuljában egy szőke kisgyerek tangóharmonikával finn népdalt játszott nekem. De az is mindig erőt adott amikor az út szélén már vártak, tudták a nevem és biztattak

-emlékszik vissza István aki egészen Rovaniemig futott, ami a lappföldi mikulás otthona az északi sarkkörön túl. Itt már várta Joulupukki, aki akkor 3654 éves volt. Még az otthonába is bekísérte, ahol át tudta adni neki a mikulásnaplóját ami tele volt kedves üzenetetekkel, amit az út során írtak bele az emberek a Mikulásnak.

A mikulásfaluban egy napot töltöttem el ott lettem kinevezve a Mikulás nagykövetévé. A sapka amit kaptam a mai napig megvan és azt viselem mikor megyek a gyerekekhez.

-mondja István, aki azóta is büszke rá, hogy a világon ő az egyetlen aki a Mikulás nagykövete lehetett és ezt azóta is hivatásnak tekinti ezt. Nevéhez fűződik a magyarországi mikulásfutás, melynek a sport és a természet népszerűsítése a célja. De feladatának érzi azt is, hogy minél több játékot tudjon eljuttatni a gyerekekhez.