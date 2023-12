Mikulásfutás - három futam is indul

A Mikulásnak december elején nagyon sok a dolga, világszerte gyerekek milliói várják. Hogyan másként érhetne oda mindenhova időben, mint futólépésben?

Fotó: facebook

Gyere el 2023 decemberében (is) a budapesti belvárosba, és segíts be a Télapónak: néhány kilométer erejéig légy te is futó Mikulás!

Várhatóan 2023-ban is három futamot indítunk:

- Családi futam

- 2,3 km

- 5 km

Gyülekező: Fővám tér, Budapest