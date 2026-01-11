Azt mondták az orvosok, csak figyelemre vágyik: félelmetes betegség állt valójában a kisfiú szokatlan tünete mögött

Orvoshoz vitte kisfiát egy aggódó édesanya az angliai Coventryből, amikor – egyéb tünetek mellett –, a gyermek furcsán kezdett el járni, ám a szakemberek eleinte csak legyintettek, és azt közölték, csupán fel akarja hívni magára a figyelmet. Az anya, Megan West elmondása szerint a fia, a négyéves Elliot járása 2024 decemberében változott meg: a lábait túlságosan oldalra tette és a karjait is kitárta, azonban csak a következő év júniusában derült ki a szokatlan tünetek oka.

Sokáig nem ismerték fel az orvosok a kisfiú tüneteinek valódi okát Fotó: SIRAPHOL S./Freepik

Nem ismerték fel az orvosok a ritka betegséget

Az orvosok eleinte vírusfertőzésnek tulajdonították Elliot tüneteit, valamint arra is gyanakodtak, valószínűleg azért kezdett el furcsán járni, mert féltékeny lett a húgára irányuló figyelem miatt. Egy 2025 júniusában készült röntgenfelvétel azonban kimutatta, hogy a kisfiú gerinc- tuberkulózisban szenved, egy olyan bakteriális fertőzésben, amely a gerinc csontjait érintheti. A betegség – amelyet gyakran a zsúfolt és rosszul szellőző viktoriánus nyomornegyedekben élőkkel hoznak összefüggésbe –, ma már nagyon ritkának számít a fejlett országokban, Megan szerint pedig a fia sokkal hamarabb megkaphatta volna a szükséges kezelést, ha az orvosok nem küldik el őket.

Furcsán sétált és futott: a csípője többnyire jobbra-balra lendült, a karjait kitárta, mialatt a térdei összeértek. Sokszor elvittem a háziorvoshoz, de mindig azt mondogatták, hogy vírusfertőzése van. A fogyása volt az egyik ok, ami miatt orvoshoz vittem, mert már kilátszottak a csontjai, de azt felelték, valószínűleg csak olyan alkat, mint az apja, és nem felel meg a dietetikus követelményeinek, mivel a határ felett van

– mondta el az édesanya, aki a lába és furcsa járása miatt is szakemberhez fordult, ám ezt a kishúga miatti figyelemfelkeltésnek tulajdonították. Hozzátette, miután Elliot arra panaszkodott, hogy „nem működnek a lábai”, már a sürgősségire mentek, ahol egy röntgen mutatta ki, tuberkulózisban szenved.

A röntgenfelvétel elmeszesedő nyirokcsomókat mutatott a tüdejében, amiből felismerték a tbc-t, és ami azt jelenti, hogy korábban fertőzés volt a tüdejében

– tette hozzá Megan, majd elismerte, ez az állapot manapság meglehetősen ritka, ezért nem vették eleinte számításba az orvosok.

Ez egy nagyon régre visszanyúló betegség, így amikor felmerült, azt hittem, talán egy egyszerű fertőzés lehet. Aztán az orvosok felénk fordultak, és azt közölték, hogy Elliot gerince össze fog omlani

– árulta el az édesanya.