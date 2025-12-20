Másodszor küzd meg a rákkal a 3 éves Csenge: „A daganat mérete fél narancs nagyságú”

2018-ben pecsételődött meg az angyalarcú Csenge élete, aki akkoriban mindössze még csak 3 éves volt. A kislány nyirokcsomóiban fedeztek fel daganatot. Kemoterápiás kezelése eredményesnek bizonyult, legyőzte a rákot, ám most 7 évvel később ismét megtámadta a halálos betegség.

Csenge másodszor küzd meg a rákkal

10 évesen, 2025. júniusában elkezdte fájlalni a bal vállát, majd egy hónap alatt nagy duzzanat keletkezett a lapockáján. A vizsgálatokat követően ismét rémálommá vált az életünk, ugyanis az eredmények azt mutatták, hogy féltett gyermekünknek sajnos csontdaganata lett, így másodszor is daganatos betegséggel küzd!

– mesélte kétségbeesett édesanyja.

A daganat mérete fél narancs nagyságú, a kislány 3 hetente kapja majd a kórházi kezeléseket és minden nap szednie kell a gyógyszereket. 2025.08.12-én műtétre került sor, port lett beépítve, amin keresztül a kezeléseket kapja. Jelenleg Csenge a negyedik blokkon van túl, sajnos nagyon nehezen viseli. A folyamatos hányinger miatt az étvágya csökkent. Amíg a kezelést kapja, addig nem is eszik-iszik.

Még 2 kemoterápiás blokk van Csengének hátra. Nem tudjuk, hogy fog alakulni, de bízunk a legjobbakban

- fűzte hozzá az aggódó édesanya.

Három kórházi hét után sem térhetett haza még két hétig ugyanis rossz állapotban volt. Ez pluszban rátett Csenge állapotára. Csenge mellett még van 6 másik kiskorú gyermek a családban. Édesapja a munkahelyét elveszítette és így nagyon nehézkessé vált a megélhetésünk.

