Unokájáért legyőzte a rákot a nagyi: „Nem voltam rá felkészülve”

A nagymama maga is ápolónőként dolgozott, de sokkolta a diagnózis. Rettegett a kezeléstől, mégis legyőzte a rákot.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.12.14. 18:00
asszony rák kerry noble

Egy kórházi nővér azt mondta, semmi sem készíthette volna fel arra, hogy masztektómián essen át, annak ellenére, hogy munkája során sok ilyen műtétet látott már.
Kerry Noble, a kent megyei Margate-ben található Queen Elizabeth the Queen Mother Kórház (QEQM) műtőkoordinátora és vezető nővére elmondta, hogy kollégái kezelték, miután mellrákot diagnosztizáltak nála. Legyőzte a rákot a mellrákos ápolónő.

legyőzte a rákot
Rettegett a kezeléstől, mégis legyőzte a rákot a nagymama / Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Aggódtam amiatt, hogy ennyire kiszolgáltatott leszek a kollégáim előtt. De fantasztikusak voltak, és igazán jól gondoskodtak rólam

– mondta az 58 éves nő.

Családjában nem Kerry az első rákos beteg

A Broadstairsben élő Noble asszony 2023-ban rutinszerű mammográfiás vizsgálaton vett részt, amely további vizsgálatokat tett szükségessé. Végül megkapta a diagnózist: néhány nappal édesanyja temetése előtt, aki váratlanul hunyt el.

Amikor megszólalt a telefonom egy ismeretlen számról, összeszorult a szívem. Bár számítottam rá, így is nagyon nehéz volt meghallani 

– mondta. Hozátette, hogy családjában korábban is felbukkant már a mellrák: öt nagynénje közül négyen ebben a betegségben haltak meg. Noble asszony masztektómián esett át rekonstrukcióval, de elmondása szerint a műtét alatt és után is szövődményeket tapasztalt. Három kollégáját – Karent, Andreát és Kellyt – „csodálatosnak” nevezte: segítettek neki zuhanyozni, főzni és kötéseket cserélni.

Nélkülük nem tudtam volna megbirkózni vele. A mottóm az, hogy egyszerre csak egy nap, és pontosan ezt tettem

 – mondta.

Legyőzte a rákot, visszatért dolgozni

Noble asszony nyolc hónapot volt távol a munkától, és elmondta, hogy a kezelések hatásai miatt alkalmazkodnia kellett a munkaköréhez.

Nagyon nyíltan beszélek az utamról. Az emberek odajönnek hozzám, hogy a saját aggodalmaikról vagy egy családtagjuk problémáiról beszéljenek, és én mindig szívesen meghallgatom őket, illetve megosztom a saját tapasztalataimat. Nehéz volt. Soha nem leszek már az az ember, aki két évvel ezelőtt voltam, de van egy új unokám, akinek örülhetek, és új kalandok, amelyek elébe nézhetek

 – mondta.

