"Az egyetlen esélyem a túlélésre a tüdőátültetés" - közönséges influenza miatt került életveszélybe egy 40 éves nő

Teljes tüdőátültetésre van szüksége egy 40 éves nőnek egy közönséges influenza után – közölte a Mirror. Claire Davies-t 2022-ben teljesen ledöntötte az influenza, annak ellenére, hogy be volt oltva. Tüdeje olyan súlyosan károsodott, hogy jelenleg tüdőtranszplantációra van szüksége. Az oltásnak tulajdonítja, hogy egyáltalán eddig életben maradt.

A tüdőátültetésre váró nő az influenza komoly veszélyeire figyelmeztet és felhívja a figyelmet a fertőzések rohamosan növekvő számaira is.

A middlesbrough-i Claire Davies azt gondolja, hogy csak azért élte túl, mert megkapta az influenza elleni védőoltást, azonban még mindig várólistán van a kettős tüdőátültetésre. Most mindenkit arra buzdít, hogy oltassák be magukat.

A nő még fiatalon kapta meg a diagnózist két betegségről is. Az egyik a bronchiolitis, a másik pedig a súlyos cisztás bronchiectatis.

Azonban ezek ellenére és amellett, hogy inhalátorokra szorult - viszonylag normális életet élt.

Felnőttként ápolói pályára léptem, és imádtam

– mondta.

Mindig lelkiismeretesen megkaptam az éves influenza elleni oltást, mivel fogékony voltam a vírusokra, de ha elkaptam egy köhögést vagy megfázást, azt általában otthon, gyógyszerekkel tudtam kezelni. 2022-ben azonban az influenza nagyon súlyosan érintett, teljesen ledöntött a lábamról. Annyira nehézzé vált a légzésem, hogy kórházba kellett kerültem, ahol három hónapot töltöttem oxigénen és gyógyszereken, hogy életben tartsanak

Aztán eljött a nő életében a legszörnyűbb pillanat. Amikor közölték vele, hogy minden lehetőséget kimerítettek és élete veszélybe került.

Olyan rossz állapotban voltam, hogy még beszélni sem tudtam. Rettenetes volt

– vallotta be.

Az influenza olyan mértékben pusztította el a tüdejét, hogy mindössze 30%-os kapacitás maradt meg.

A szakorvos közölte velem, hogy kritikus állapotban vagyok, és az egyetlen esélyem a hosszú távú túlélésre a kettős tüdőátültetés, ezért most várok a transzplantációra

– mondta, majd hozzátette, hogy élete ekkor megváltozott.

Rémisztő nem tudni, mennyi időm lehet még hátra, de csak abban reménykedhetek, hogy időben találnak donort. Sokan nem adatják be az influenza elleni oltást, mert azt gondolják: 'á, ez csak influenza, nem lesz baj', pedig az influenza halálos is lehet, főleg azok számára, akiknek már eleve van valamilyen tüdőbetegségük

A november 20-ával záruló hét statisztikái szerint átlagosan 1 717 influenzás beteget ápoltak kórházban, ami új rekordot jelent ebben az időszakban. Teesside térségében a North Tees az elmúlt hét napban átlagosan 26 influenzás betegről számolt be.