„Ez volt a furcsa számomra” - halálközeli élményéről vallott a beteg

Nincs sok olyan ember, aki átélt volna úgy halálközeli élményt, hogy el is tudta volna mondani, mit tapasztalt a „másik” oldalon, de egy Reddit-felhasználó, aki meghalt majd újraélesztették, beszélt az élményéről.

A férfi, akit újraélesztettek elárulta, mi van a halál után Fotó: Anton Watman / shutterstock

Vajon mi várható a halál után?

Elmagyarázta az egészségügyben dolgozó férfi, hogy az incidens után jó ideig létfenntartó gépeken volt, melynek következtében néhány percre halottnak nyilvánították, több napra mechanikus lélegeztetőgépre kapcsolták.

Miután egyszerre tapasztalta meg, milyen egészségügyi dolgozónak és halottnak lenni, elárulta, hogy a megpróbáltatás mélyen érintette az életről alkotott eddigi képét. A Reddit-felhasználó alkalmat adott rá, hogy bármit kérdezzenek tőle, amire csak kíváncsiak, így az egyikük azt kérdezte, hogy milyen érzés volt.

„Az élmény alázatra intett. Egyáltalán nem éreztem fájdalmat. Kényelmes voltam, pedig a testem fizikailag minden ellen küzdött. Emlékszem, párszor hánytam, miközben lélegeztetőgépen voltam, és félrenyeltem… de nem fájt.”

Úgy emlékszik vissza, hogy a családja körülvette az intenzív osztályon, vígaszt érzett a szerettei láttán, sőt még a köztük zajló beszélgetéseket is hallotta. Elmondása alapján olyan volt, mint egy testen kívüli élmény.

Bármennyire is válaszolni akartam volna nekik, vagy akár kommunikálni velük, nem tudtam. Ez volt a furcsa számomra

- idézi az Unilad.

A dolog még furcsább fordulatot vett, mikor a beteg észrevett valakit a szobában, akinek nem kellett volna ott lennie.

„Extubáció (a lélegeztetőgép eltávolítása a tüdőből) után emlékszem, hogy láttam a nagymamámat, aki 2004-ben hunyt el. Azt mondta, hogy »forduljak meg... az időm itt csak most kezdődik«. Aztán... éreztem, ahogy a csövek kicsúsznak a tüdőmből, és az ápolók a nevemet kiabálják.”

Más felhasználók is megosztották a saját tapasztalatukat a redditor bejegyzése alatt, közülük az egyik felhasználó egy agysérülési osztályon dolgozott, elmagyarázta, hogy a személyzet mindig vegetatív állapotban lévő betegekkel beszélgetett, mert sosem lehet 100 százalékosan megállapítani, hogy az adott személy érzékel-e valamit a körülötte levő dolgokból.