Azt gondolták, csak megfázott: nyolc napig küzdött a túlélésért a kétéves kislány
A szülők már felkészültek a legrosszabbra. A kétéves kislánynál eleinte a megfázáshoz hasonló tünetek jelentkeztek, ám a helyzet hamarosan drasztikusra fordult.
A harmincéves Destiny Smith még tavaly novemberben figyelt fel a megfázásra utaló tünetekre a kétéves kislányánál. Amikor azonban észrevette, hogy a gyermeke mellkasa összehúzódik, valahányszor levegőt vesz, azonnal kórházba vitte őt. A vizsgálatot követően kiderült, hogy a ma már hároméves kislány légúti szinciciális vírussal (RSV) fertőződött meg, amely egy gyakori légúti vírus, majd ezután a kicsi nyolc teljes napon át küzdött az életéért.
Valószínűleg ez volt a legfélelmetesebb dolog, amin valaha keresztülmentem: nem tudtam, vajon a gyermekem túléli-e az éjszakát, vagy temetést kell szerveznem… Az egyik percben még jól volt, a másikban már nem, nagyon ijesztő volt. Az orvosok sem voltak biztosak abban, hogy rosszabbra fordul-e az állapota, vagy javulni fog, egyszerűen szörnyű volt
- idézte fel a történteket a négygyermekes édesanya a floridai Lake megyéből, aki azt is elárulta, a kislánya a tavaly novemberi hálaadás napi összejövetel után lett rosszul, ahol a családtagok megölelgették és összepuszilgatták a lányát, anélkül, hogy előtte kezet mostak volna. Utólag már azt gyanítja, a gyermeke ekkor kaphatta el a vírust, amely eleinte a megfázáshoz hasonló tüneteket produkált.
A kislány szülei már felkészültek a legrosszabbra
A lányom a megfázás jeleit mutatta, de tudtuk, hogy ez valami más. Nagyon furcsán lélegzett, ezért kórházba vittük, ahol az éjszaka folyamán nagyon rosszul lett. Két nap múlva helikopterrel szállították a gyermek intenzív osztályra, kétóránként légzési kezeléseket adtak neki, mialatt az oxigénszintje folyamatosan csökkent
- mondta el Destiny, hozzátéve, a kislánya ezután még öt napot töltött kórházban, mialatt a párjával, Tristannal, mindvégig mellette maradtak. Végül egy hét után, amikor a szülők már felkészültek a legrosszabbra, a gyermek állapota javulni kezdett, majd hazavihették őt. Kaptak egy inhalátort is, amit a következő három hétben a gyermeknek négyóránként kellett használnia, majd egy szakorvos is megvizsgálta, hogy megállapítsa a betegsége kiváltó okait, ám semmit sem talált.
Mielőtt a lánya megbetegedett, Destiny csak annyit tudott az RSV-ről, hogy egy megfázás, ami a csecsemőket és az időseket érinti, és fogalma sem volt róla, akár odáig is fajulhat a helyzet, hogy a gyerekek az intenzív osztályra kerülhetnek miatta. Azt sem tudta, hogy ez a vírus a csecsemőkre és a kisgyermekekre egyaránt veszélyes lehet, így most igyekszik más szülők figyelmét is felhívni a vírusra, és a szükségek óvintézkedésekre.
Amikor a babák 12 hónaposnál fiatalabbak, kezet kell mosni, és nagyon komoly óvintézkedéseket kell tenni, mert gyengébb az immunrendszerük. Azonban, ha a gyerekeid két-három évesek, már nem igazán gondolsz erre
- jelentette ki Destiny, akinek a hozzáállása is teljesen megváltozott azzal kapcsolatban, hogy ki érhet hozzá a gyermekeihez.
Mindig azt mondom az embereknek, legyenek óvatosak, amikor nem a közvetlen családtagjaik ölelik és puszilják meg a gyermekeiket, mert az ő gyerekük lehet a következő
- tette hozzá az édesanya, a The Sun beszámolója szerint.
Az RSV gyakori kiváltó oka a köhögésnek és a megfázásnak, jellemzően enyhe tüneteket okoz, azonban a fertőzés súlyossá is válhat gyermekek és csecsemők esetében, különösen, ha hat hónaposnál fiatalabbak: mellkasi és tüdőbetegségekhez, például hörgőgyulladáshoz és tüdőgyulladáshoz is vezethet.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre