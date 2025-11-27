Azt gondolták, csak megfázott: nyolc napig küzdött a túlélésért a kétéves kislány

A harmincéves Destiny Smith még tavaly novemberben figyelt fel a megfázásra utaló tünetekre a kétéves kislányánál. Amikor azonban észrevette, hogy a gyermeke mellkasa összehúzódik, valahányszor levegőt vesz, azonnal kórházba vitte őt. A vizsgálatot követően kiderült, hogy a ma már hároméves kislány légúti szinciciális vírussal (RSV) fertőződött meg, amely egy gyakori légúti vírus, majd ezután a kicsi nyolc teljes napon át küzdött az életéért.

Nyolc napig küzdött az életéért a kétéves kislány / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Valószínűleg ez volt a legfélelmetesebb dolog, amin valaha keresztülmentem: nem tudtam, vajon a gyermekem túléli-e az éjszakát, vagy temetést kell szerveznem… Az egyik percben még jól volt, a másikban már nem, nagyon ijesztő volt. Az orvosok sem voltak biztosak abban, hogy rosszabbra fordul-e az állapota, vagy javulni fog, egyszerűen szörnyű volt

- idézte fel a történteket a négygyermekes édesanya a floridai Lake megyéből, aki azt is elárulta, a kislánya a tavaly novemberi hálaadás napi összejövetel után lett rosszul, ahol a családtagok megölelgették és összepuszilgatták a lányát, anélkül, hogy előtte kezet mostak volna. Utólag már azt gyanítja, a gyermeke ekkor kaphatta el a vírust, amely eleinte a megfázáshoz hasonló tüneteket produkált.

A kislány szülei már felkészültek a legrosszabbra

A lányom a megfázás jeleit mutatta, de tudtuk, hogy ez valami más. Nagyon furcsán lélegzett, ezért kórházba vittük, ahol az éjszaka folyamán nagyon rosszul lett. Két nap múlva helikopterrel szállították a gyermek intenzív osztályra, kétóránként légzési kezeléseket adtak neki, mialatt az oxigénszintje folyamatosan csökkent

- mondta el Destiny, hozzátéve, a kislánya ezután még öt napot töltött kórházban, mialatt a párjával, Tristannal, mindvégig mellette maradtak. Végül egy hét után, amikor a szülők már felkészültek a legrosszabbra, a gyermek állapota javulni kezdett, majd hazavihették őt. Kaptak egy inhalátort is, amit a következő három hétben a gyermeknek négyóránként kellett használnia, majd egy szakorvos is megvizsgálta, hogy megállapítsa a betegsége kiváltó okait, ám semmit sem talált.