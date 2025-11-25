Szívszorító: Súlyos orvosi hiba miatt kellett meghalnia a 10 napos koraszülöttnek

A tíznapos kislány, Willow Rose Courtney-Thompson orvosi hiba miatt vesztette életét az oxfordi John Radcliffe Kórházban, koraszülöttként. A kislány 2023. október 12-én született koraszülötten, majd október 21-én szívásos végbélbiopsziát végeztek rajta a Hirschsprung-betegség kizárására. A beavatkozást azonban szülei megfelelő hozzájárulása nélkül hajtották végre.

A tíznapos koraszülött kislány súlyos orvosi hiba miatt vesztette életét a kórházban / Fotó: unsplash (illusztráció)

Tragikus orvosi hiba okozta pár napos kislány halálát

A szülők beszámolója alapján a beavatkozás után tíz órával hazaengedték a kislányt, viszont a szokásos antibiotikumok nélkül, ezért otthon a kislány állapota rohamosan romlani kezdett, nem evett és másnap eszméletlenül találták a kiságyában. Azonban a kórházba szállítva a gyermek szepszisben halt meg. A vizsgálat során kiderült, hogy a biopsziát olyan helyiségben végezték, ahol nem volt biztosított a magánszféra, és többször félbeszakították a beavatkozást. A sebészeti csapat bent akarta tartani a kis Willow-t éjszakára, ám az újszülött-osztály egy félreértés miatt hazaküldte. A halottkém jelentése szerint a kislány túlélhette volna, ha 24 órás kórházi megfigyelés alatt áll, mert a szepszis korai, finom jeleit időben észrevehették volna az orvosok - írja a The Mirror.

A kis Willow szülei, Joseph és Lauren számára rendkívül fájdalmas kislányuk elvesztése, és az, hogy nem kaptak megfelelő tájékoztatást a beavatkozás kockázatairól. A kislány rövid élete ellenére sokak szívét megérintette.

Ami Willow-val történt, mélységesen tragikus, és nincs olyan szavam, amely csökkenteni tudná a fájdalmat, amit a szülei és családja éreznek. Súlyos hiányosságok voltak Willow ellátásában, és nem tettük meg, amit kellett volna, ezért őszintén sajnálom. A kollégáimmal együtt időt szántunk arra, hogy kivizsgáljuk és átgondoljuk a történteket. Tudom, hogy mindez nem hozza vissza Willow-t. Újra és újra, a Trust nevében is szeretném kifejezni legmélyebb és feltétel nélküli bocsánatkérésemet Willow szüleinek és családjának a gyermeküknek nyújtott nem megfelelő ellátásért

