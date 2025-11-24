Rohantak a kórházba a kétéves kislánnyal: borzasztó, mi került a McDonald's menüjébe
A kétéves kislány kórházba kötött ki, miután megivott egy, a McDonald’s Happy Meal-hez tartozó italt. A rendőrség vizsgálatot folytat az ügyben.
A 34 éves Kathriana Schlemm a napokban hajtott be autójával egy McDonald's autós éttermébe a németországi Hesse tartomány Kassel-Bettenhausen régiójában, a kétéves kislányával együtt.
Az édesanya állítása szerint a Happy Meal italos palackjában víz helyett egy erősen alkoholos szagú folyadék, feltehetőn fertőtlenítő szer volt. Elmondása szerint a gyermeke bőre élénkvörösre vált, majd sikítozni kezdett, miután ivott a 0,33 literes palackból. Az esetet követően az anya értesítette a rendőrséget, miután az étterem műszakvezetője állítólag nem vette komolyan a kialakult helyzetet, és visszakövetelte a palackot.
A rendőrség szóvivője megerősítette, hogy a hatóságok gondatlan testi sértés gyanújával indítottak vizsgálatot. A rendőrség továbbá lefoglalta az érintett palackot is, és további vizsgálatokra küldték annak tartalmát.
A kiérkező mentők a helyszínen ellátták a kétéves gyermeket, mielőtt kórházba szállították volna, hogy kizárják a mérgezés lehetőségét.
A rendőrség az közölte, hogy a kislány nem sérült meg súlyosan, és semmilyen jel nem utal arra hogy a McDonald’s részéről szándékos mulasztás történt volna.
Amikor nem sokkal korábban kinyitottam a palackot a parkolóban, még nem éreztem semmi gyanúsat
- nyilatkozta az édesanya, akinek fogalma sincs arról, hogy kerülhetett az állítólagos fertőtlenítőszer a palackba.
A McDonald’s müncheni sajtóirodája a hírek szerint már tud az esetről. A szóvivő elmondta, hogy teljes mértékben együttműködnek a hatóságokkal, de amíg az ügyet nem tisztázzák, további nyilatkozatot nem tehetnek - számolt be róla a Metro.
