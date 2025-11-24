RETRO RÁDIÓ

Rohantak a kórházba a kétéves kislánnyal: borzasztó, mi került a McDonald's menüjébe

A kétéves kislány kórházba kötött ki, miután megivott egy, a McDonald’s Happy Meal-hez tartozó italt. A rendőrség vizsgálatot folytat az ügyben.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.24. 12:00
Happy Meal McDonald ' s fertőtlenítőszer kórház

A 34 éves Kathriana Schlemm a napokban hajtott be autójával egy McDonald's autós éttermébe a németországi Hesse tartomány Kassel-Bettenhausen régiójában, a kétéves kislányával együtt.

Fertőtlenítőt ihatott a McDonald's-ban
Fertőtlenítőt ihatott a McDonald's-ban a kétéves kislány / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Fertőtlenítőszert ivott egy kislány a McDonald's-ban

Az édesanya állítása szerint a Happy Meal italos palackjában víz helyett egy erősen alkoholos szagú folyadék, feltehetőn fertőtlenítő szer volt. Elmondása szerint a gyermeke bőre élénkvörösre vált, majd sikítozni kezdett, miután ivott a 0,33 literes palackból. Az esetet követően az anya értesítette a rendőrséget, miután az étterem műszakvezetője állítólag nem vette komolyan a kialakult helyzetet, és visszakövetelte a palackot.

A rendőrség szóvivője megerősítette, hogy a hatóságok gondatlan testi sértés gyanújával indítottak vizsgálatot. A rendőrség továbbá lefoglalta az érintett palackot is, és további vizsgálatokra küldték annak tartalmát.

A kiérkező mentők a helyszínen ellátták a kétéves gyermeket, mielőtt kórházba szállították volna, hogy kizárják a mérgezés lehetőségét.

A rendőrség az közölte, hogy a kislány nem sérült meg súlyosan, és semmilyen jel nem utal arra hogy a McDonald’s részéről szándékos mulasztás történt volna.

Amikor nem sokkal korábban kinyitottam a palackot a parkolóban, még nem éreztem semmi gyanúsat

- nyilatkozta az édesanya, akinek fogalma sincs arról, hogy kerülhetett az állítólagos fertőtlenítőszer a palackba.

A McDonald’s müncheni sajtóirodája a hírek szerint már tud az esetről. A szóvivő elmondta, hogy teljes mértékben együttműködnek a hatóságokkal, de amíg az ügyet nem tisztázzák, további nyilatkozatot nem tehetnek - számolt be róla a Metro.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu