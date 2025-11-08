Repült a pohár: durván elfajult a vita a népszerű gyorsétteremben - Videó

Egy feldühödött vásárló az egyik McDonald’s éttermében az egész csésze forró kávéját a gyorsétterem menedzserére dobta, aki ettől heves fájdalomban és sikolyokban tört ki. Az eset Saginawban, Michigan államban történt, és a felvétel alapján az étterem vezető súlyos égési sérüléseket szenvedett, ezért később kórházba szállították. A rendőrség jelenleg is vizsgálja az incidens körülményeit, és már kiadtak egy elfogatóparancsot az elkövető ellen.

A McDonald's étteremben elképesztő pillanatnak lettek szemtanúi a vásárlók / Fotó: pexels.com (Illusztráció)

A McDonald's éttermében eldurvult a vita

A drámai felvételeken látszik, hogy a vásárló és a női menedzser a pultnál vitatkoznak. Az ügyfél azzal vádolta a menedzsert, hogy hazudott a visszatérítésről, amelyet november 5-én, kedden kapott. A menedzser igyekezett higgadt maradni, és elmagyarázni, hogy a visszatérítés folyamatban van, és akár 48 órát is igénybe vehet, míg a pénz visszakerül. Ez azonban csak tovább feszítette a helyzetet, mivel az ügyfél már egy órája tartózkodott az étteremben, és bocsánatkérést követelt.

Ahogy a feszültség nőtt, a menedzser elfordult. Ekkor az ügyfél leemelte a kávéscsésze tetejét, és a menedzser felé dobta, aki azonnal sikoltozni kezdett az égési sérülések miatt. Az elkövető ezután elrohant az étteremből, miközben a dolgozók a menedzsert ápolták. A rendőrség megerősítette, hogy a sérült munkavállalót később kórházba vitték, és enyhébb égési sérülésekkel kezelték. Azonosították az elkövetőt, és aktívan keresik őt. A felvételek széles körű online megosztása jelentősen felgyorsította az azonosítást.

A rendőrség hangsúlyozta, hogy az erőszakos kitörések kisebb sérelmek miatt nem elfogadhatóak.

Valakire forró kávét dobni nemcsak udvariatlanság, hanem bűncselekmény is

– mondták az ügyön dolgozó tisztviselők.

Az elkövető ellen kiadták az elfogatóparancsot, és arra kérték a lakosságot, hogy bárki, aki információval rendelkezik, jelentkezzen. Ha az ügyfél letartóztatásra kerül, akár súlyos testi sértés miatt is vádat emelhetnek ellene, amely 6 hónaptól életfogytig terjedő szabadságvesztéssel járhat - írja a Daily Star.