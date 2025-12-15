Tragédia a motokrossz világában: edzés közben halt meg a 17 éves csodatehetség

Felfoghatatlan tragédia rázta meg a motokrossz világát: mindössze 17 évesen életét vesztette Enzo Badenas, akit sokan a sportág következő szupersztárjaként emlegettek. A fiatal versenyző egy szörnyű edzésbaleset áldozata lett Spanyolországban.

17 évesen hunyt el a motokrossz tehetség / Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A végzetes incidens a vilafamesi Red Sand Park pályán történt, ahol Enzo éppen zártkörű edzésen vett részt. A baleset olyan súlyos volt, hogy a fiatal sportoló halálos sérüléseket szenvedett, életét már nem tudták megmenteni. A tragikus hírt hétfőn erősítette meg a Spanyol Motorkerékpáros Szövetség válogatottja.

Egy óra a halála előtt még posztolt a motokrossz tehetség

A történet egyik legmegrázóbb részlete, hogy alig egy órával a halála előtt Enzo még videókat osztott meg Instagram-sztorijában, ahol mosolyogva, elképesztő magabiztossággal száguldott a salakos pályán. Senki sem sejthette, hogy ezek lesznek élete utolsó felvételei.

Rising motocross star Enzo Badenas dead at 17 after training accident https://t.co/6qFFlBu0HH via @MailSport — K.B. (@KB97783357) December 14, 2025

A sportág feltörekvő csillaga volt

Badenas 2022-ben megnyerte a spanyol 85 köbcentis motokrossz-bajnokságot, amellyel az egész szakma figyelmét magára vonta. A spanyol válogatott tagjaként nemcsak hazai, hanem nemzetközi versenyeken, többek között az Európa-bajnokságon is bizonyított. Edzői szerint óriási jövő állt előtte.

A Motorsport Technikai Fejlesztési Központ (CETDM) közleményében azt írta: „Rengeteg erőt és szeretetet kívánunk Enzo családjának, barátainak és csapattársainak ebben a felfoghatatlanul nehéz időszakban.”

Utolsó posztja az édesapjának szólt

A tragédia még szívszorítóbb, ha megnézzük Enzo utolsó Instagram-bejegyzését. A fiatal versenyző édesapja születésnapjára írt megható sorokat, akit „élete egyik legfontosabb emberének” nevezett.

Voltak nehéz pillanataink, de rengeteg gyönyörű emlékünk is. Hálás vagyok Istennek, hogy mindezt melletted élhettem át. El sem tudod képzelni, milyen jó apa vagy

– írta, mit sem sejtve arról, hogy ezek lesznek utolsó nyilvános szavai.

Gyászol a család és a sportvilág

A család közlése szerint Enzo búcsúztatására december 10-én kerül sor a gandíai Monduver temetkezési házban. A motokrossz közösség közben sorra osztja meg részvétnyilvánításait, versenyzők, csapatok és rajongók ezrei búcsúznak a fiatal tehetségtől.