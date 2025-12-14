Szoboszlairól döntött Arne Slot; nem védhet Gulácsi és Dibusz

Szoboszlai Dominik büntetője kellett a Liverpool győzelméhez a BL-ben az Inter otthonában. Arne Slot menedzser kiválóan mérlegelt, amikor Mohamed Szalah távollétében – aki az edzővel kialakult konfliktusa miatt nem került be a keretbe – Szoboszlai Dominikot nevezte ki elsőszámú tizenegyesrúgónak. Mohamed Szalah a Liverpool történetének egyik legkiemelkedőbb gólvágója, ami részben annak is köszönhető, hogy immár nagyjából hét éve ő végzi a csapat tizenegyeseinek túlnyomó többségét. Az utóbbi időben azonban látványosan romlott a hatékonysága a büntetőpontról: az elmúlt három idényben összesen hatszor hibázott. Ezzel szemben Szoboszlai idegei acélból vannak: 21 büntetőjéből 20-at értékesített. Ő lehet a Liverpool elsőszámú rúgója, erről ide kattintva olvashatsz.

Szoboszlai Dominik első büntetőjét rúgta meccsen a Liverpool színeiben Fotó: Liverpool FC

Dibusz Dénes lezárta az évet

Már a Kisvárda elleni bajnokikat is csak a lelátóról nézte, s azóta kiderült, idén már biztosan nem véd a Fradiban Dibusz Dénes. A válogatott játékos sérült ujját meg is műtötték, már a csütörtöki, Rangers elleni Európa-liga meccsen sem láthattuk őt. Gróf Dávid kiválóan helyettesítette, de bevetésre kész egy 19 éves fiatal is.

A Fradi kapusa, Dibusz Dénes túl van a műtéten Fotó: Szabó Miklós / Nemzeti Sport

Gulácsi kispados lesz a Bayern ellen

A Bajnokok Ligája-főtáblás Eintracht Frankfurt elleni 6-0-s diadal ellenére sem lehet teljes a boldogság Lipcsében: a német Bundesliga 13. fordulójában, szombaton aratott fantasztikus győzelem másnapján az RB Leipzig nagyon „belehúzott” a Német Kupa sorsolásán. A februári negyeddöntőben a Bayern München várja Orbán Williéket, amely az idei bajnokság nyitányán 6-0-ra lelépte őket, és most is még veretlenül, fölényesen vezeti a tabellát.

