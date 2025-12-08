RETRO RÁDIÓ

Nincs kegyelem, Gulácsi Péter nem védhet a Bayern München ellen

A lehető legnehezebb ellenfelet kapta az RB Leipzig, a Bayern lesz a negyeddöntőbeli ellenfél a Német Kupában. Gulácsi Péter augusztusban hat gólt kapott Münchenben.

Szerző: LL
Létrehozva: 2025.12.08. 20:30
bundesliga Gulácsi Péter RB Leipzig német kupa Orbán Willi Maarten Vandevoordt Bayern München

A Bajnokok Ligája-főtáblás Eintracht Frankfurt elleni 6-0-s diadal ellenére sem lehet teljes a boldogság Lipcsében: a német Bundesliga 13. fordulójában, szombaton aratott fantasztikus győzelem másnapján az RB Leipzig nagyon „belehúzott” a Német Kupa sorsolásán. A februári negyeddöntőben a Bayern München várja Orbán Williéket, amely az idei bajnokság nyitányán 6-0-ra lelépte őket, és most is még veretlenül, fölényesen vezeti a tabellát. Egyedül talán Gulácsi Péter örülhet némiképp annak, hogy ezúttal kupameccs vár a csapatára a rossz emlékű müncheni Allianz Arénában. 

A Német Kupában a belga Maaten Vandevoordt (balra) védhet majd Gulácsi Péter helyett Münchenben
A Német Kupában a belga Maaten Vandevoordt (balra) védhet majd Gulácsi Péter helyett Münchenben (Fotó: rbleipzig.de)

Az augusztusi összeomlással ellentétben, a Német Kupában nem ő, hanem 12 évvel fiatalabb belga cserekapusa, Maarten Vandevoordt állhat majd a lipcseiek kapujába. 

Gulácsi Péter posztriválisára vár a müncheni pokol

Miután a német sportsajtó várakozásaival ellentétben, Gulácsi ezen a nyáron is maga mögé utasította a BL korrekorderének számító (2019 decemberében, 17 évesen már a Genkben szerepelt) tehetséget, jelenleg a 35 éves magyar klublegenda véd a bajnoki meccseken, és Vandevoordt csak a kupatalálkozókon tarthatja formában magát. Egy biztos, a Bayern vendégeként lesz elég dolga, még ha főnökük szerint a csapatuk sokat is fejlődött nyár óta.

„Az első bajnoki fordulóban elszenvedett hat-nullás vereség már nem jár a fejünkben, egészen más lett azóta a csapatunk. Nagy kihívásként tekintünk a mérkőzésre, de magabiztosan, optimistán és biztosan nem esélytelenül utazunk majd Münchenbe” mondta Marcel Schäfer, az RB Leipzig sportigazgatója, akinek a szavait igazolja, hogy Ole Werner vezetőedző csapata a müncheni összeomlás óta csak egy meccset vesztett (a Hoffenheim vendégeként), ellenben két döntetlen mellett kilencet megnyert, ráadásul októberben Augsburgban, legutóbb pedig a Frankfurt ellen maga is 6-0-s kiütéses győzelmet aratott.

A Német Kupa legjobb nyolc csapata közé egyébként bejutott még egy magyar válogatott labdarúgó csapata is: Dárdai Márton a másodosztályú Hertha BSC játékosaként küzd azért, hogy valóra váltsa apja soha be nem teljesült álmát, és játszhasson a hagyományosan a berlini Olimpiai Stadionban rendezett kupadöntőben. A Hertha a negyeddöntőben az élvonalban 9. Freiburgot fogadja majd (a további párosítás: Holstein Kiel (2.o)-Stuttgart, Leverkusen-St. Pauli).

A Bundesliga állása:

  1. Bayern München 37 pont;
  2. RB Leipzig 29;
  3. Borussia Dortmund 28.

Az RB Leipzig-Eintracht Frankfurt (6-0) Bundesliga-meccs összefoglalója:

