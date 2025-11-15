RETRO RÁDIÓ

Sürget az idő, Gulácsi Péter sorsa heteken belül eldőlhet

A magyar kapus évek óta nem focizott úgy, hogy bizonytalan volt a jövője. Gulácsi Péter szerződése ügyében hamarosan dönteni kell.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.15. 13:30
Gulácsi Péter Lipcse család könyv

A válogatott helyett már csak a klubcsapatára, na és persze imádott családjára koncentrál Gulácsi Péter. Az RB Leipzig magyar középpályásáról azonban nem tudni, meddig erősíti még a lipcseieket. 2015-ben érkezett a csapathoz, ahol azóta ikonnak számít, a klubtörténet legsikeresebb korszakának alapembere. Szerződés azonban csak jövő nyárig szól, s egyelőre nem hosszabbítottak vele. Gulácsi mindeközben továbbra is a csapat legjobbja, de ő is beszélt arról, először fordult elő vele, hogy úgy véd, hogy a következő szezonra még nem biztosított a helye.

Gulácsi Péter bravúrjainak és a szerencsének is köszönhette győzelmét a Lipcse, a sportigazgató szerint reálisan kell nézni az eredményeiket
Gulácsi Péter továbbra is elsőszámú kapus Lipcsében Fotó: Getty Images

Gulácsi nyáron Ole Werner vezetőedző döntésével maradt a Lipcse elsőszámú kapusa, a 10 millió euróért vásárolt belga Maarten Vandevoordt pedig továbbra is csak kispados. A magyar kapus a Metropolnak arról beszélt, nagyon hamar dönteni kell a jövőről.

"Lazább beszélgetések elkezdődtek a vezetőkkel. A családommal együtt nagyon szerejük a várost, itt akarunk élni, én szeretnék maradni. De a dolog nem csak engem érint, a klubnak döntenie kell a kapuskérdésről a következő évekre"

- utalt arra Gulácsi, hogy rajta kívül Vandevoordt is szeretne biztosabbat tudni a jövőjéről.

Úgy gondolom, hogy három-négy héten belül olyan döntésnek kell születnie, amellyel én is tisztábban látom a jövőt

- mondta Gulácsi, aki pénteken mutatta be "Csendben a csúcsra" című könyvét. A kötettel és a pályafutásával kapcsolatban a Bors készített interjút a labdarúgóval. 

Gulácsi Péter a könyvével Fotó: Tumbász Hédi

Gulácsi Péter végre a családjával lehet

A kapus elmondta, hosszú évekig mondott le sok, a családdal együtt töltött időről a válogatott szereplés miatt. Ezt most megfordította, visszavonult a nemzeti csapattól, s most a szerettei kárpótolják mindazért, amiről a vb-selejtezőkön lemarad. 

