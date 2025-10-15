Gulácsi mindenkit meglepett: önként hátralépne fiatal riválisa javára

„Meglepő szavak: Gulácsi maradni akar – és kaput nyit Vandevoordtnak” – címezte az RB Live a Gulácsi Péter sajtóeseményéről írt cikkét. A német Bundesligában jelenleg harmadik RB Leipzig híreivel foglalkozó híroldal úgy értelmezi a 35 éves kapus nyilatkozatát, hogy a 2015 óta Lipcsében szolgáló magyar klubikon kész idővel átadni a terepet fiatal posztriválisának, Maarten Vandevoordtnak.

Gulácsi Péter (jobbra) nem ragaszkodik már sokáig a Vandevoordt rovására kiharcolt helyéhez a lipcsei kezdőcsapatban? (Fotó: rbleipzig.de)

Gulácsi érett és felelősségteljes hozzáállása közelebb hozhatja a megoldást a jelenlegi faramuci helyzetben. A Bajnokok Ligája valaha volt legfiatalabb kapusát, Vandevoordtot már 2022-ben szerződtette a Lipcse, 10 millió euróért (3,9 milliárd forint), majd tavaly nyárig két szezonra is kölcsönjátékosként Genkben hagyta, hogy ott állandó játéklehetőséget kapva zavartalanul fejlődjön. 2024-ben költözött végül új klubjához, csakhogy ott a sokadvirágzását élő Gulácsi mögött csak a kispadra ültették. Idén nyárra már mindenki biztosra vette az őrségváltást a kapuban, de fiatalítás ide, keretátalakítás oda, az új vezetőedző, Ole Werner is légiósunkat választotta első számú kapusának. A jövőt jelentő Vandevoordt tehát már a második szezont kezdte meg a tartaléksorban, miközben magyar kollégája folytatja a tavaly már látott parádézását.

Gulácsi Péter a kispadon is maradna Lipcsében?

Ez a helyzet azonban hosszú távon tarthatatlan a pénzük után futó klubvezetők és a fejlődésében kissé megrekedt belga futballista számára is. Máris hírlik, hogy ha Gulácsi Péter szerződése nyári lejárta után is marad, akkor Vandevoordt (aki 2029-ig írt alá) inkább távozik. De itt jön képbe a magyar rivális legújabb, meglepő kijelentése!

„Viszonylag nyugodt vagyok ezzel (a szerződéshosszabbítását érintő tárgyalásokkal – a szerző) kapcsolatban, nincs rajtunk nyomás. Valamikor elkezdjük a megbeszéléseket, de addig is az a legfontosabb, hogy a futballra összpontosítsak. Élvezem a játékot, igyekszem a képességeimmel és a személyiségemmel segíteni a csapatot. Jövő nyáron 36 éves leszek, és még nem akarom befejezni a labdarúgó-pályafutásomat.

Nagyon-nagyon jó lenne itt maradnom. Függetlenül attól, hogy milyen lesz a sportszakmai helyzet

– tette hozzá, és ez utóbbi mondat arra utal, hogy már nem feltétenül ragaszkodna az első számú kapus pozíciójához, amit immár 10 éve megvédett minden konkurenciaharcában. Ráadásul a teljesítménye továbbra is mellette szól: az előző szezonban a Kicker szerint ő volt a Bundesliga legjobb kapusa, harmadszor is megnyerte a kapott gól nélkül zárt meccseket illető különversenyt, és az idei hat forduló után is vezet ebben a tekintetben.