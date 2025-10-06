Nagy a csend Gulácsi Péter körül, mindenki a nagy bejelentésre vár

Saját bevallása szerint Gulácsi Péter először véd úgy egy szezonban, hogy nincs a következő évre szerződése. A magyar kapus lipcsei megállapodása jövő nyáron lejár, ha nem hosszabbítanak, akkor szabadon, azaz ingyen igazolhat akár Amerikába, vagy Szaúd-Arábiába. Néhány hete jelent meg a hír, hogy a Leipzig meg akar egyezni a klublegendával. Ehhez képest most maga az érintett beszélt arról, el sem kezdődtek a tárgyalások, így egyelőre távolinak tűnik Gulácsi Péter szerződése.

Gulácsi Péter szerződése hetek óta téma Lipcsében Fotó: Jonathan Moscrop

Gulácsi 2015 óta, azaz kereken tíz éve alapember Lipcsében. Azóta több riválisát is legyőzte a házi kapusháborúban, legutóbb idén nyáron Maarten Vandevoordtot. Pedig a belga játékost éppen az ő helyére igazolták, nem is olcsón, 10 millió euróért (4 milliárd forint). Ole Werner vezetőedző mégis Gulácsira szavazott a szezon legelején, ő véd a bajnokságban. A magyar játékos elmondása szerint családjával együtt Lipcsében akar maradni.

Gulácsi Péter szerződése kevesebb fizetést érhet

Csak két okot tudunk megjelölni, amiért csúszhat a megállapodása. ebből az egyik Gulácsi fizetése. A 35 éves magyar kapus jelenleg évi 4,5 millió eurót (1,8 milliárd forintot) keres, ugyanakkor Lipcsében nyáron meghúzták a nadrágszíjat. Ez azt is jelentheti, hogy az új megállapodáshoz ki kell alkudni egy optimális bért. Másrészt Lipcsében is tudni akarják, hogy mi lesz Maarten Vandevordttal. Ha hosszabbítanak Gulácsival, az egyben azt is jelentheti, hogy a belga rivális odébbáll.