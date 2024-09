Szerény fizetésből kiemelt bér: ennyi pénzt keres már valójában Gulácsi Péter és Orbán Willi

Üzleti alapon remekül működik az RB Leipzig Németországban. A klub szinte minden nyáron komoly összegeket keres játékoseladásokból. Tavaly nyáron például – amikor Szoboszlai Dominikért 70 millió eurót kaptak a Liverpooltól – összesen 250 millió euró (99,3 milliárd forint) folyt be a piacon. Többek között ekkor került 90 millió euróért Josko Gvardiol a Manchester Citybe, Christopfer Nkunkuért pedig 60 millió eurót fizetett a Chelsea. A lipcseiek ennek megfelelően meg is fizetik a játékosokat, a Bundesligában ebből a szempontból az élmezőnyben vannak. Most kiderült az is, mennyit kapnak a gárda magyarjai, Gulácsi Péter és Orbán Willi.

Kiderült, mennyit keres Gulácsi Péter és Orbán Willi Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP



A Bild közölt összeállítást a lipcsei keresetekről. A fizetések listáján a csapat magyar játékosai a 2. kategóriában találhatóak.

Ennyit keres Gulácsi Péter és Orbán Willi

Orbán évente 5 millió eurót (1,95 milliárd forintot), Gulácsi 4,5 millió eurót (1,79 milliárd forintot) kap. A cikk szerint ők azok, akiknek a hűségüket jutalmazzák a kiemelt bérrel. Ők korábban jóval szerényebb összegért szerződtek ide, de a pénzük emelkedett a szerződéshosszabbításokkal. A listát a támadók vezetik, így a holland Xavi Simmons, a belga Lois Openda és a szlovén Benjamin Sesko – ők évente 6 millió eurót kapnak.

A lipcsei viszonyokat jól tükrözi, hogy Freiburgban az alapembernek számító Sallai Roland a fenti összegek majd tizedét, évi 700 ezer eurót kereste, ennek háromszorosáért igazolt a török Galatasarayhoz.

Korábban fizetési sapka volt Lipcsében. Ralf Rangnick sportigazgató annak idején úgy vélte, senki nem kereshet évi 4,5 millió eurónál többet. Ez azóta az eredmények fejlődésével emelkedett. A Lipcse egyre inkább meghatározó szerepet játszik az európai fociban, a gárda rendszeres BL-résztvevő, szerepelt már Bajnokok Ligája- és Európa-liga-elődöntőben is. Odahaza kétszer is kupát nyert a gárda.