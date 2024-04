Szoboszlai a rossz példa, a pénz nem minden

Öt dobogós helyezés a Bundesligában, két Német Kupa- és egy Szuperkupa-győzelem, hat Bajnokok Ligája-főtáblás szereplés (ebből kétszer nyolcaddöntőig, egyszer elődöntőig jutva) – páratlan sikersztori egy 15 éve az ötödosztályban megalapított futballklubtól. Az RB Leipzig szurkolói szerint ugyanakkor még ennél többet is kihozhatnának a lehetőségeikből, ha hosszabb távon gondolkozva építenének csapatot. A gyakorlat szerint ugyanis minden szezon végén óriási nyereséggel kiárusítanak több kulcsjátékost, hogy aztán a következő szezonban a lyukakat foltozgassák.

Szoboszlait (balra) már kivásárolta a Liverpool, Olmóra most a Barcelona vetett szemet Fotó: Stuart Franklin / Getty Images

Tavaly például Szoboszlai Dominikot a Liverpool, Christopher Nkunkut a Chelsea, Josko Gvardiolt pedig a Manchester City vásárolta ki élő szerződéséből, hála az azokba foglalt kötelező kivásárlási áraknak. A trióért összesen 220 millió eurót (86,5 milliárd forint) kaszáltak a lipcseiek. Mindig van tehát miből pótolni a távozó sztárokat, de a sok változás óhatatlanul a szakmai munka rovására megy a sokak által ugródeszkának használt RB-nél. Marco Rose vezetőedző most nyíltan hangoztatja is, hogy a klubvezetők ezúttal legyenek szívesek tenni a menetrendszerinti keretátalakulás ellen. Csak egy baj van: újra fenyeget a Szoboszlai-féle kényszerhelyzet (a magyar focistára az átigazolási időszak utolsó napján csapott le a Pool), hiszen a jelenlegi csapatból is hatan rendelkeznek kivásárlási záradékkal.

Válogatott légiósaink, Gulácsi Péter és Orbán Willi csapattársai közül most Castello Lukeba és Mohamad Simakan (mindkettejük árcéduláján: 70 millió euró – 27,5 milliárd forint), Dani Olmo (60 millió euró – 23,6 milliárd forint), Amadou Haidara (30 millió euró – 11,8 milliárd forint), Benjamin Sesko (50 millió euró – 19,7 milliárd forint), és Lois Openda (80 millió euró – 31,5 milliárd forint) vásárolható ki a kellően tehetős kérők számára. Közülük sajtóhírek szerint Simakan, Olmo, Haidara és Sesko esetében nyáron lesz is fizetőképes kereslet.

– Ami hiányzik nálunk, az az állandóság. Minden ötlet, képzés és stratégia mellett is szükség van az átütő sikerélményekre, amelyek megváltoztatják egy csapat mentalitását. Amikor először játszottunk kupadöntőben, mindneki azt gondolta: remek, itt vagyunk! A második után: a fenébe, megint veszítettünk. Harmadikra már féltünk, hogy újra kikaphatunk, de akkor sikerült megnyernünk az első rangos trófeánkat. Ezután a negyedik kupadöntőben már mind így gondoltuk: Hé, ma CSAK MI nyerhetünk, és így is lett. Ha továbbra is sikerül így lépkednünk előre, jó úton vagyunk – nyilatkozta ezzel kapcsolatban a hajdani klasszis csatárból lett lipcsei technikai igazgató, Mario Gómez, aki nem titkoltan német bajnoki címet akar nyerni az RB Leipzig vezetőjeként. Ehhez azonban az eddiginél tudatosabb csapatépítésre lesz szükség.

