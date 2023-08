Orbán Willi a Real Madridban? Így reagált a magyar válogatott sztárja

Óriási a jövés-menés az RB Leipzig labdarúgócsapatánál (távozott többek között a Liverpoolhoz szegődött Szoboszlai Dominik is), de Orbán Willi továbbra is biztos pont a német klubnál. A 30 éves, 41-szeres magyar válogatott védő gyakorlatilag csak akkor hiányzott a gárdából, amikor őssejt-adományozással életet mentett. A Bild am Sonntag nagyinterjújában beszélt többek között a Bundesligában is csodált fittsége titkairól, Szoboszlai szenzációs átigazolásának előzményeiről, sőt arról is, hogy mikor gondolkodna el a távozásán Lipcséből.

Orbán Willit (elöl) is meglepte Szoboszlai liverpooli szerződése Fotó: AFP

Válogatottunk oszlopa még az alapozás terhelése közepette, az edzőtáborba is pszichológiai vagy élettani szakkönyvet visz magával a pihenés óráira, nem beszélve a pluszmunkájához szükséges súlyemelőcipőjéről.

– 18 évesen olyan súlyos térdsérülést szenvedtem, hogy azt hittem, mindennek vége. Az orvosok a karrierem befejezését emlegették. Ez adott energiát, hogy változtassak néhány dolgon. [...] Ma pedig már úgy érzem, olyan vagyok, mint a nemes bor: minél idősebb, annál jobb. Elég fura vagyok, néha talán túl makacs is, de amikor az a végeredmény, hogy most ilyen idősen nagyobb sérülések nélkül játszom háromnaponta, az az igazamat bizonyítja – mondta Orbán Willi, akinek az alvásától az étkezéséig (benne a különleges shake-jével, a reggeli tatárbifsztekkel) minden a regenerációját szolgálja.

Elárulta, eddigi lipcsei játékostársa és válogatottbeli csapatkapitánya, Szoboszlai liverpooli szerződése őt is meglepte.

– Amikor a júniusi válogatott meccsek után elbúcsúztunk, már elmondta, nem biztos benne, hogy játszunk még együtt Lipcsében. Eleinte úgy tűnt, Newcastle-be megy. Aztán, hogy Liverpool lett belőle, már engem is meglepett, mert nagyon gyorsan történt minden. Örülök neki, de ezt Marco Rosénak (az RB Leipzig vezetőedzője – a szerző) is meg kell köszönnie. Nagy része volt a fejlődésében, mert tudta, hogyan kell bánni vele – mondta a „Puszta Hőse”.

A lipcsei klubot 2015 óta szolgáló bekket arról is megkérdezték, elképzelhetőnek tartja-e, hogy visszatér nevelőegyesületébe, a másodosztályú Kaiserslauternhez.

– Ez az érzés eddig nem merült fel bennem. Általánosságban azt kell mondjam, jelenleg a következő években is csak Lipcsében látom magam. Kivéve, ha holnap felhívnak a Real Madridtól – akkor talán el kéne töprengenem – mondta nevetve Orbán Willi.