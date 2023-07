„Szuper Szob” – Szoboszlai félóra alatt elvarázsolt mindenkit

Noha a kisebb sérülését kikúrált Szoboszlai Dominik elővigyázatosságból csak bő félóra játéklehetőséget kapott a Liverpool futballcsapatának vasárnapi, szingapúri felkészülési meccsén (4-0 a Leicester City ellen), de ez idő alatt is felhívta magára a figyelmet.

Szoboszlai védekezésben és támadásban is megállja a helyét a Liverpoolban (Fotó: Twitter/lfc)

Nemcsak a félpálya közeléből kapura küldött emelésével (a kapus nagy bravúrral fejelte ki a labdát), de az agresszív labdaszerzéseivel és a trükkjeivel is jelezte: jó vásárt csináltak vele a Vörösök. Az angol sztárklub híreivel foglalkozó Liverpool.com öt fontos tételt emelt ki a meccs tanulságaiból, ezek egyike a sokatmondó „Szuper Szob” címmel a 22 éves magyar középpályásról szól.

A cikkben a látottak alapján máris megelőlegezték Szoboszlainak, hogy a Chelsea elleni, idegenbeli Premier Leage-nyitányon (augusztus 13., 17.30) a kezdőcsapat tagja lesz, még ha hozzá is teszik: Jürgen Klopp vezetőedzőnek nyilván olyan cserejátékosok is jól jönnének, akik beállva nyerőemberek lehetnek. Mesteri emelése a korábbi világ- és Európa-bajnok Liverpool-sztárt, Xabi Alonsót juttatta a szerző eszébe, aki a labdaszerzést és a kitűnő helyzetfelismerést is dicsérte.

An audacious effort from Szobo 😮 pic.twitter.com/wsYjKbdCar — Liverpool FC (@LFC) July 30, 2023

„Azt láttam, hogy próbálja segíteni, sőt irányítani társait, szeretné megmutatni, joggal bíznak benne, és nagyon örülök annak, hogy öt labdát is szerzett a pályán töltött idő alatt. Ismerve Jürgen Klopp filozófiáját, ez nagyon fontos, hiszen a német edzőnél a labdavesztést követő agresszív visszatámadás kulcskérdés, jó dolog, hogy ebben jól teljesített Dominik” – emelte ki a játékos édesapja, Szoboszlai Zsolt a Nemzeti Sportnak nyilatkozva.

Klopp szavai egybecsengenek az észrevétellel: a szakvezető elmondta, akár a jelenlegi támadó középpályás posztjánál hátrébb, középső szűrő középpályásként is el tudná képzelni Szoboszlai játékát.