"Éheztettem magam" - kiöntötte lelkét kínzó betegségéről a Forma-1 legendája

David Coulthard borított, tini autóversenyzőként bulimiában szenvedett. Mire a Forma-1-be jutott, sikerült megszabadulnia az étkezési zavartól.

Szerző: MM
Létrehozva: 2025.08.13. 11:00
David Coulthard gokart bulimia Forma-1

Ha világbajnoki címet nem is nyert soha a Forma-1-ben, minden idők legtöbb vb-pontjait gyűjtött pilótái közé tartozik David Coulthard. A királykategóriában anno 1994-től 2008-ig 15 évet lehúzott, a most 54 éves skót autóversenyző egy podcastben elárulta: kamaszkorában súlyos étkezési zavarban szenvedett.

David Coulthard az első Forma-1-es évében, az 1994-es Magyar Nagydíjon
David Coulthard az első Forma-1-es évében, az 1994-es Magyar Nagydíjon  Fotó: Getty Images

Coulthard korábban mindenki előtt tiktolta, hogy 16 éves koráig – mielőtt a gokartról feljebb váltott – bulimiás volt. 

A Forma-1-ben már nem volt gondja

Igen, bulimiával küzdöttem. Muszáj volt leadnom a súlyomból.

Az ilyesmi ismert a zsokék esetben, akik a szaunában izzadnak, hogy egy-egy verseny előtt hozzák a súlyhatárt, vagy hasonló a bokszolók helyzete, és gyanítom, a tornászoké is. Sokan szenvednek bulimiában vagy anorexiában, mert torz testképük van és nem a valós önmagukat látják a tükörben. Én ráálltam a mérlegre, egy fonttal többet nyomtam, és egy hátrányosan befolyásolta volna a teljesítményemet. Tinédzserként naponta kétszer mértem a súlyom: reggelenként ébredés után, esténként pedig lefekvés előtt. Ebből átlagot vontam, és néhány nappal előre meg tudtam becsülni, hogy állok majd a versenyhétvégéken. A korosztályomhoz képest nagyra nőttem, ez megnehezítette a dolgom. 11 évesen még sok ballasztot kellett magammal vinnem a gokartba, amikor felnőttek ellen versenyeztem, akik már túl voltak a pubertáson és borotválkoztak. Aztán 15-16 évesen megnőttem, de a súlykorlátot még mindig a 11 éves kori énemhez igazították. Szóval állandóan vigyáznom kellett. Egy szükséges rossz volt, amiről senkivel sem beszéltem.

Egyszerűen csak azt tudtam, hogy ha túl nehéz vagyok, akkor a vacsora nem maradhat bennem. 

– emlékezett vissza a szörnyű időkre Coulthard, hozzátéve: csak akkor tudott megszabadulni mindettől, amikor a gokartból átváltott a Formula-autókra.

Akkoriban, 17 évesen viszonylag könnyű voltam, mert az addigi tini éveimben gyakorlatilag éheztettem magam

– mondta David Coulthard.

 

