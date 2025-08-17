RETRO RÁDIÓ

Szoboszlai érkezhet Szalah helyére; őrjöngve ünnepelt a Fradi ellenfele

Ezek voltak a Metropol legnépszerűbb sportcikkei a héten.

Létrehozva: 2025.08.17. 09:00
Módosítva: 2025.08.17. 11:02
Fradi Szalah Senánszky Petra

Döbbenetes hetet zárt Mohamed Szalah. A Liverpool focicsapatának legnagyobb sztárja hét napon belül két tizenegyest lőtt az égbe. A Bilbao ellen 3-2-re megnyert felkészülési meccsen még csak mosolyogva legyintett a hibája után, a Szuperkupában azonban drága árat fizettek a Vörösök a rontásért a tizenegyespárbajban. Ezzel szemben Szoboszlai Dominik nem rontott.

Tényleg érkezik Szoboszlai Szalah helyére? A részletekről ide kattintva olvashatsz. 

Szalah Szoboszlai
Két kihagyott tizenegyes Szalahtól egy héten belül. Eljött Szoboszlai Dominik ideje? 
Fotó: NurPhoto via AFP

Régi ismerős a Fradi ellenfele

A Ludogorec után megint csak egy ismerős ellenfél vár a Bajnokok Ligájában a Fradira. 2022-ben hasonló körülmények között, de egy körrel korábban futott össze a két csapat, akkor 4-2-vel a Qarabag jutott tovább. Az idegenbeli 1-1 után a vendégek 3-0-ra is vezettek a Fradi stadionjában, végül 3-1-re nyertek, majd zajosan ünnepelhettek. Az azerieknek tehát korábban már sikerült borsot törnie a Fradi orra alá, de nézzük meg, mit érdemes tudni a mostani csapatról.

Az azeriekről ide kattintva olvashatsz. 

Qarabag Fradi
Három éve a Qarabag ünnepelt a Fradi stadionjában – Fotó: Árvai Károly

Búcsú aranyéremmel

Csengtuban ismét mindenki őt figyelte: Senánszky Petra 50 és 100 méteres uszonyos gyorsúszásban is a dobogó legfelső fokára állt, és ezzel már hetedik Világjátékok-aranyát szerezte meg. A magyar olimpikon elképesztő sorozata 2014 óta tart – azóta világversenyen ezeken a távokon egyszer sem talált legyőzőre.

A tervezett búcsúról ide kattintva olvashatsz.

Senánszky Petra (jobbra) újra ünnepelhetett – Fotó: Peter Szalmas, NVESZ Media

 

 

