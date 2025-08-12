RETRO RÁDIÓ

Nagy a baj Mohamed Szalahval, Szoboszlai Dominik is érintett lehet

A szurkolók sem hiszik el, mi történik egyiptomi kedvencükkel. Lehet hogy lejárt Szalah ideje, s Szoboszlai Dominik előrelép?

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.12. 09:30
Liverpool focicsapat Crystal Palace

Döbbenetes hetet zárt Mohamed Szalah. A Liverpool focicsapatának legnagyobb sztárja hét napon belül két tizenegyest lőtt az égbe. A Bilbao ellen 3-2-re megnyert felkészülési meccsen még csak mosolyogva legyintett a hibája után, a Szuperkupában azonban drága árat fizettek a Vörösök a rontásért a tizenegyespárbajban. Ezzel szemben Szoboszlai Dominik nem rontott.

Szalah Szoboszlai
Két kihagyott tizenegyes Szalahtól egy héten belül. Eljött Szoboszlai Dominik ideje? Fotó: NurPhoto via AFP

Szalah - aki tavasszal hosszabbított szerződést - évek óta elsőszámú jelölt a tizenegyesrúgó pozícióban, úgy is, hogy az elmúlt szezonokban többször is hibázott. Ha nincs a pályán, akkor Alexis Mac Allister és Cody Gakpo a jelölt, közülük az argentin szintén rontott a Crystal Palace ellen.

Szoboszlai először lőtt tizenegyest

A magyar labdarúgó 2023 nyarán érkezett a Liverpoolba, azóta vasárnapig egyetlen alkalommal sem lőhetett a Vörösök mezében büntetőt. Pedig a válogatottban és korábban Lippcsében is elsőszámú lövőnek számított, karrierje során mindössze egyszer rontott. A Crystal Palace ellen rendben voltak az idegei, s be is lőtte legelső liverpooli büntetőjét. Trent Alexander-Arnold távozásával Szoboszlai jóval több szabadrúgást végezhet el Liverpoolban, lehet, hogy a tizenegyespontról is eljöhet az ő ideje?

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu