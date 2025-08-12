Nagy a baj Mohamed Szalahval, Szoboszlai Dominik is érintett lehet

Döbbenetes hetet zárt Mohamed Szalah. A Liverpool focicsapatának legnagyobb sztárja hét napon belül két tizenegyest lőtt az égbe. A Bilbao ellen 3-2-re megnyert felkészülési meccsen még csak mosolyogva legyintett a hibája után, a Szuperkupában azonban drága árat fizettek a Vörösök a rontásért a tizenegyespárbajban. Ezzel szemben Szoboszlai Dominik nem rontott.

Két kihagyott tizenegyes Szalahtól egy héten belül. Eljött Szoboszlai Dominik ideje? Fotó: NurPhoto via AFP

Szalah - aki tavasszal hosszabbított szerződést - évek óta elsőszámú jelölt a tizenegyesrúgó pozícióban, úgy is, hogy az elmúlt szezonokban többször is hibázott. Ha nincs a pályán, akkor Alexis Mac Allister és Cody Gakpo a jelölt, közülük az argentin szintén rontott a Crystal Palace ellen.

Szoboszlai először lőtt tizenegyest

A magyar labdarúgó 2023 nyarán érkezett a Liverpoolba, azóta vasárnapig egyetlen alkalommal sem lőhetett a Vörösök mezében büntetőt. Pedig a válogatottban és korábban Lippcsében is elsőszámú lövőnek számított, karrierje során mindössze egyszer rontott. A Crystal Palace ellen rendben voltak az idegei, s be is lőtte legelső liverpooli büntetőjét. Trent Alexander-Arnold távozásával Szoboszlai jóval több szabadrúgást végezhet el Liverpoolban, lehet, hogy a tizenegyespontról is eljöhet az ő ideje?