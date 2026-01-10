Különösre sikerült Varga Barnabás bemutatkozása az AEK Athénban – Videó

Hivatalosan is bemutatták Varga Barnabást az AEK Athén játékosaként. Mint ismert, a 31 éves csatár azután igazolt Görögországba, hogy volt egy megállapodása a Ferencvárossal: ha a télen megfelelő ajánlat jön érte, elengedik. A váltást már a hét elején bejelentették, az athéni klub milliárdos elnöke, tulajdonosa, Marios Iliopoulos viszont csak most, egy sajtónyilvános eseményen mutatta be személyesen az új szerzeményt.

Nem mindennapi momentummal zárult Varga Barnabás bemutatása az AEK Athénnál (Fotó: AEK Athén)

Varga Barnabás bemutatása az AEK Athénban

Barnabás, üdvözlünk az AEK-nál! Amikor beszéltünk a karácsonyi szünetben, egy szenvedélyes embert ismertem meg. Úgy éreztem, hogy érted az AEK elképzelését

– fogalmazott a klub Facebook-oldalára feltöltött videóban Marios Iliopoulos. A klubtulajdonos hozzátette, hamar egy hullámhosszra kerültek Varga Barnabással, ezután már csak a pénzügyi részletek kidolgozása maradt.

Mindent megtettem azért, hogy a Ferencváros is boldog legyen, és az üzlet lezáruljon. Nemcsak játékosként vagy fontos számunkra, hanem a szenvedélyed és a karaktered miatt is. Nem szaporítanám tovább a szót, menj ki a pályára, mutasd meg, ki vagy, és csináld azt, amit a legjobban tudsz! Te egy ajándék vagy a csapat számára, a szurkolóinknak és nekünk is.

Az érzelmekkel teli köszöntést követően Varga Barnabás vette át a szót.

Nehezen kaphattam volna ennél jobb fogadtatást, mindenki tényleg nagyon barátságos volt. Ahogy az elnök is mondta, beszéltünk az én szünetem alatt, ahogy mondta ő is, az egy elég tüzes megbeszélés volt, és szerintem abszolút egy húron pendültünk. Éreztem rajta, hogy mindenképpen engem szeretne idehozni. Úgyhogy emiatt is döntöttem az AEK mellett. És természetesen szeretnék mindent megtenni a csapatért, szeretnénk bajnokok lenni, úgyhogy megpróbálom a legjobbamat nyújtani, minél több gólt szerezni, és akkor mindenki elégedett lesz.

A játékos bemutatásának ezután következett a nem mindennapi, különösre sikerült része, amikor Varga Barnabás és Marios Iliopoulos egy ökölpacsival zárta le az eseményt.