Az elmúlt hetekben több településen is rendezvényeket szervezett a Tisza Párt, amelyek célja az volt, hogy közvetlen kapcsolatot teremtsenek a választókkal és bemutassák politikai programjukat. A helyszíni tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy az érdeklődés messze elmarad attól, amit reméltek – írja a Ripost.

A Tisza Párt enyingi eseményének résztvevőiről készült drónfelvétel

A fenti kép Enyingen készült, szerdán. Ekkor már a színpadon beszélt Magyar Péter.

Mivel elképesztő gyér volt az érdeklődés Magyar Péter enyingi rendezvényén, az élő közvetítést is lefújták, pedig nagy eseménynek harangozták be. Ahogy korábban is, most is technikai okokra hivatkoztak.

De a valóság az, hogy a magyarok nem kíváncsiak Magyar Péterre. Mondjuk nem véletlen, átlátnak a szitán és látják azt is, hogy egy ilyen veszélyekkel teli időben nem lehet az országot egy olyan emberre bízni, aki Zelenszkijjel és Brüsszellel szövetkezik, méghozzá a magyarok kárára. Ők szövetségre léptek, hogy ukránbarát kormány legyen Magyarországon, akkor is, ha ez nekünk, magyaroknak rossz lenne. Erre pedig a magyarok többsége nem kíváncsi.

Pont ezért több rendezvényen is inkább kisebb csoportok gyűltek össze, mintsem a kampányidőszakban megszokott nagyobb tömegek. A beszédeket és programokat ugyan megtartották, de a jelenlévők száma sok esetben visszafogott maradt.

A Lajoskomáromba készült képen is jól látszik, hogy annyian voltak csak a rendezvényen, hogy elfértek szinte a padokon.

Ráadásul a rendezvények látogatottsága a valóságban még annál is jóval visszafogottabb, mint amit a közösségi médiában sugallnak. Ennek az is lehet az oka, hogy az álprofilok nem tudnak megjelenni a rendezvényeken.



A szervezéssel kapcsolatban egy újabb kellemetlen részlet is napvilágra került. A Velencei-tó partján található Velence Korzó üzemeltetője közösségi oldalán közölte: a területükre meghirdetett Tisza Párt-rendezvényt a szervezők az üzemeltető megkeresése és engedélye nélkül hirdették meg. A közlemény szerint a korzóra vonatkozó szerződés kifejezetten tiltja, hogy bármilyen politikai párt vagy szervezet rendezvényt tartson a területen, ezért az eseményt ott nem lehet megtartani. Az üzemeltető arra kérte a szervezőket, hogy a programot más, arra alkalmas helyszínen rendezzék meg.



