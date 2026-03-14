Lopott festményt keresnek a Kincsvadászok VIP-ban: Nyomra kerítik az ellopott műtárgyat!

Szombat este vadonatúj epizóddal folytatódik a TV2 nagysikerű műsora, ahol ezúttal is ismert emberek érkeznek a szakértők, majd a kereskedők elé, hogy értékesnek hitt, izgalmas történettel bíró tárgyaikon továbbadjanak. A Kincsvadászok VIP következő adásában többek közt Xantus Barbara is feltűnik, aki egy számára nagyon kedves tárgyat hoz el. A műsorban azonban egy botrányos lopásra is fény derül!

Lopott festményt keresnek a Kincsvadászok VIP-ban! Ellopták Xantus Barbara festményét

A Kincsvadászok sztárjai segítenek megkeresni a képet

Xantus Barbara nagyapja örökségét őrzi

Kincsvadászok VIP: Ellopták a nagyértékű festményt

Xantus Barbara egy felmenője örökségét őrzi, immár 40 éve. A nála található műtárgyak között fellelhetőek kerámiák és festmények. A kerámiapárt, amely fali csempéből készült az 1970-es évesekben, Vén Edit személyesen dedikálta barátjának, a színésznő nagyapjának.

A műkincsek között egy Szántó Piroska festmény is volt, melyet elloptak! Az azóta sem talált alkotás azonban igazán értékes, ezért Xantus Barbara eltökélt, hogy megtalálja és visszaszerezze néhai nagyapja tulajdonát.

Ez a két kerámia egy harmadik képpel került hozzám, Szántó Piroska „Csontvázak” című festményével, amit nem is hoztam volna el nektek, de most nem is tudnék elhozni, ugyanis ellopták. Valaki elvitte aukcióra, majd azt mondta, hogy kidobta a kukába és azóta a képnek se híre, se hamva

– meséli el a megdöbbentő történetet a színésznő.

Könnyekben tör ki Xantus Barbara

Xantus Barbara többek között azért is látogat el a TV2 stúdiójába, hogy rég nem látott képéhez közelebb jusson.

Ez valóban egy szép, értékes kép. Tudom, hogy valakinek a falán lóg, de ez eltűntként van nyilvántartva. Szeretném tudni, hogy mi lett a sorsa

– mondja a Kincsvadászok kereskedőinek.

És, hogy mit szólnak a Kincsvadászok szakértői Xantus Barbara festményéhez, az kiderül szombat este 19:55-kor a Kincsvadászok VIP műsorában, a TV2 csatornáján.