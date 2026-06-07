Figyelmeztetést adott ki az anya: közkedvelt növény mérgezte meg a lányát

A 34 éves Daisy Hall májusban négy kisgyermekével egy helyi parkban sétált Shropshire-ben, amikor egy közönséges növény megmérgezte az egyéves kislányát. Az édesanya most komoly figyelmeztetést adott a többi szülőnek.

Akár halálos is lehet ez a közkedvelt növény / Fotó: Freepik (Képünk illusztráció)

Rémálom a parkban: mérgező növényre figyelmeztet az édesanya

Miután észrevette, hogy legkisebb lánya, Winnie a babakocsijában egy rododendront rágcsál, Daisy úgy döntött, rákeres a virágra a Google-on, hogy leellenőrizze, mennyire van veszélyben a gyermeke. A keresés során megtudta, hogy a növény, amelynek általában élénk színű virága van, és késő téltől kora nyárig virágzik, rendkívül mérgező, ezért habozás nélkül kórházba vitte a lányát.

Ezután az egyéves kis Winnie-nek szájon át egy fecskendővel aktív szenet adtak be, majd Daisy-t arról tájékoztatták, ez vízzel keverve megköti a virágból származó mérget, így megakadályozza, hogy az felszívódjon a szervezetben.

A szénport egy órán belül be kell adni, különben a szervezet felszívja a mérget

– mondta el az édesanya.

A kislányt végül három óra EKG-megfigyelés és hat óra újabb megfigyelés után hazaengedték, majd otthon további 24 órán át kísérték figyelemmel az állapotát.

A rododendron-mérgezés tünetei közé tartozik az émelygés, a szédülés, a homályos látás és a hányás. A növény grayanotoxinek nevű mérgező anyagokat tartalmaz, amelyek elfogyasztása mind az emberekre, mind az állatokra káros hatással van.

A rododendron veszélyeire való figyelemfelhívás érdekében Daisy megosztotta a tapasztalatait az interneten, és máris hatalmas visszhangot váltott ki – számolt be róla az Unilad.

Eszembe sem jutott volna ellenőrizni

– írta az egyik kommentelő.

Ez ráébresztett arra, hogy ne csak egyszerűen kivegyem a gyermekem szájából, és megmondjam neki, hogy ne egye meg, hanem utánanézzek

– tette hozzá egy másik hozzászóló.