Dinnyét evett, meghalt egy négytagú család – azonnali vizsgálat indult

Tragikus körülmények között vesztette életét egy négytagú család Indiában, miután patkányméreghez használt mérgező vegyülettel teli görögdinnyét fogyasztottak. A hatóságok vizsgálják, hogyan kerülhetett a méreg a gyümölcsbe.

2026. április 25-én vesztette életét Abdullah Dokadia, felesége Nasreen, valamint két lányuk, Ayesha és Zainab. A tragédia hamar országos visszhangot keltett, a helyiek csak „görögdinnye-halálesetekként” emlegetik a történteket, a hatóságok ugyanis megállapították, hogy az elhunyt család mérgezett gyümölcsöt fogyasztott.

A helyi beszámolók szerint a halálukat megelőző este a család vendégeket fogadott, akik este fél tizenegy környékén távoztak. A család az elkövetkezendő néhány órában fogyaszthatta el a gyümölcsöt, ami hányást és hasmenést okozott. Mind a négy családtagot kórházba szállították, ám az életüket már nem tudták megmenteni.

Továbbra is gyűjtjük a bizonyítékokat, és minden lehetséges indítékot vizsgálunk. Nem zártuk ki az emberölést, a balesetet és az öngyilkosságot sem

– nyilatkozta egy magas rangú indiai rendőrtiszt.

Vizsgálják, hogy mi állhat a mérgezés hátterében

Később a törvényszéki szakértők kimutatták, hogy a család szervezetében egy rendkívül mérgező anyagot, cink-foszfidot találtak, amelyet gyakran patkányméregként is használnak. A mérgező anyagot a család által elfogyasztott görögdinnyében is megtalálták.

Az Igazságügyi Tudományos Laboratórium igazgatója, dr. Vijay Thakare elmondta: „Az anyagot a zsigeri mintákban – különösen a májban, a vesében és a lépben –, valamint a gyomortartalomban, az epében és a hasi zsírszövetben is kimutattuk.” Pravin Mundhe a rendőrségtől megerősítette, hogy a cink-foszfid kizárólag a görögdinnyében volt jelen, a lakásban található más élelmiszerekben nem. Jelentések szerint abban az épületben, amelyben a család élt, komoly rágcsálóproblémák voltak, és több lakó használt különféle irtószereket, például mérgezett csalétkekeket, ragacsos csapdákat.