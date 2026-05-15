Dinnyét evett, meghalt egy négytagú család – azonnali vizsgálat indult
Megszólalt az ügyben a rendőrség. Megvizsgálták a dinnyét, kifderült a baj.
Mérgezett dinnyét evett egy négy tagú indiai család, akik nem sokkal a gyümölcs elfogyasztása után életüket vesztették. A rendőrség továbbra is nyomoz, hogy kiderítsék, milyen úton kerülhetett a patkányméreghez is használt anyag a gyümölcsbe, amely végül a család halálát okozta.
Dinnyét ettek, majd életüket vesztették
Tragikus körülmények között vesztette életét egy négytagú család Indiában, miután patkányméreghez használt mérgező vegyülettel teli görögdinnyét fogyasztottak. A hatóságok vizsgálják, hogyan kerülhetett a méreg a gyümölcsbe.
2026. április 25-én vesztette életét Abdullah Dokadia, felesége Nasreen, valamint két lányuk, Ayesha és Zainab. A tragédia hamar országos visszhangot keltett, a helyiek csak „görögdinnye-halálesetekként” emlegetik a történteket, a hatóságok ugyanis megállapították, hogy az elhunyt család mérgezett gyümölcsöt fogyasztott.
A helyi beszámolók szerint a halálukat megelőző este a család vendégeket fogadott, akik este fél tizenegy környékén távoztak. A család az elkövetkezendő néhány órában fogyaszthatta el a gyümölcsöt, ami hányást és hasmenést okozott. Mind a négy családtagot kórházba szállították, ám az életüket már nem tudták megmenteni.
Továbbra is gyűjtjük a bizonyítékokat, és minden lehetséges indítékot vizsgálunk. Nem zártuk ki az emberölést, a balesetet és az öngyilkosságot sem
– nyilatkozta egy magas rangú indiai rendőrtiszt.
Vizsgálják, hogy mi állhat a mérgezés hátterében
Később a törvényszéki szakértők kimutatták, hogy a család szervezetében egy rendkívül mérgező anyagot, cink-foszfidot találtak, amelyet gyakran patkányméregként is használnak. A mérgező anyagot a család által elfogyasztott görögdinnyében is megtalálták.
Az Igazságügyi Tudományos Laboratórium igazgatója, dr. Vijay Thakare elmondta: „Az anyagot a zsigeri mintákban – különösen a májban, a vesében és a lépben –, valamint a gyomortartalomban, az epében és a hasi zsírszövetben is kimutattuk.” Pravin Mundhe a rendőrségtől megerősítette, hogy a cink-foszfid kizárólag a görögdinnyében volt jelen, a lakásban található más élelmiszerekben nem. Jelentések szerint abban az épületben, amelyben a család élt, komoly rágcsálóproblémák voltak, és több lakó használt különféle irtószereket, például mérgezett csalétkekeket, ragacsos csapdákat.
Bhusman Rokade mumbai orvos szerint a cink-foszfid olyan szinten mérgező, hogy már minimális mennyiség is képes halált okozni. Hozzátette:
Lenyeléskor vagy nedvességgel érintkezve foszfin gázt képez, amely megakadályozza, hogy a sejtek oxigént használjanak fel, és ez súlyos károsodást okoz több szervben is.
A nyomozás során a rendőrség eddig több tucat embert hallgatott ki, köztük a család rokonait, szomszédokat, munkatársakat, de egyelőre nem tudni, hogy baleset, öngyilkosság vagy szándékos mérgezés áll a négy tagú család halála mögött – írja a PEOPLE magazin.
Van segítség!
Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06-80-820-111 telefonszámot!
