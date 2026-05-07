„Csak egyszer kaphatnék a kezem közé egy ilyen férget…” – lincshangulat Óbudán: mérgezettgyanús falatok az utcán

Félelem és düh uralkodott el a III. kerületi Testvérhegy környékén, miután több helyen is gyanús csalétkeket találtak a bokrok alá rejtve. A lakók szerint a mérgezett falatkákat kifejezetten kutyák ellen készíthették elő.

A mérgezettgyanús csalétek – Fotó: Facebook

Lincshangulat alakult Óbudán a mérgezettgyanús falatok miatt

A környéken élők szerint valaki szándékosan patkánymérget rejthetett kutyáknak gyártott rágókarikákba, majd ezeket szétszórta a környéken. A gyanús falatokat főként bokrok alatt találták meg. Többen megpróbálják összeszedni a veszélyesnek tűnő csalétkeket, hogy más állat már ne ehessen belőlük, de attól tartanak, hogy így sem lehetnek teljes biztonságban.

Egyszerűen dühítő, ami itt folyik. Miért kell bántani az állatokat? Nem is értem, komolyan. Nagyon megkeseredett ember lehet, aki ilyet tesz. Én vele etetném meg ezeket a gondosan elkészített valamiket

– mondta a Metropolnak egy felháborodott lakó.

Az interneten több helyi Facebook-csoportban is felhívják a figyelmet a veszélyre. Az emberek kommentekben forronganak a dühtől, lincshangulat alakult ki. Sokan attól félnek, hogy előbb-utóbb egy kutya áldozatul esik a mérgezésnek.

„Csak egyszer kaphatnék a kezem közé egy ilyen férget…”

„Rohadjon meg az ilyen!”

„Nem értem, hogy ezt miért csinálják!”

Gyanús falatkákat szórnak a bokrok tövébe – Fotó: Google Maps

Az állatkínzásért börtön járhat

A lakók közül többen úgy vélik, az ügyben a hatóságoknak is lépniük kellene, hiszen szerintük valaki tudatosan akarja megmérgezni a környék állatait. A Metropol megkeresésére azonban a rendőrség azt közölte: ilyen esettel kapcsolatban hozzájuk eddig nem érkezett bejelentés. Magyarországon az állatkínzás bűncselekménynek számít. Aki állatot bántalmaz, vagy maradandó egészségkárosodást, esetleg pusztulást okoz, akár három év szabadságvesztést is kaphat. Különös kegyetlenség vagy több állat szenvedése esetén pedig akár öt év börtönbüntetés is kiszabható.