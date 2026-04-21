Rejtélyes fémhuzalos rém sokkolja a lakókat Gyömrőn. A napokban több, hosszú fémhuzallal átszúrt csalétekdarabot találtak szétszórva az utcákban. A lakók felháborodtak és féltik az állataikat.

Messziről nehéz lehet kiszúrni a földön, de közelebbről jól látszik, hogy az apró csalétekhez egy több centis fémhuzalt erősítettek. Komoly sérülést okozhat, ha egy kutya, vagy más állat lenyeli. Nem csoda, hogy a környéken élők egyre idegesebbek és sokan már csak fokozott figyelemmel mernek sétálni kedvenceikkel.

Láttam egy ilyet én is, azonnal felszedtem és kidobtam. Szerencsére nem kutyával voltam, aki könnyen megehette volna, aztán rohanhatnánk az állatorvoshoz. Szerintem felháborító, hogy valaki ilyet tesz. Szívtelen az ilyen, aki megteszi az állattal, az embert is bánthat

- mondta egy helyi lakos a Metropolnak.

A helyi Facebook-csoportokban egymást figyelmeztetik az emberek. Sokan már direkt figyelik a járdákat és zöldterületeket, hogy időben észrevegyék a veszélyes csalétkeket. Egyesek szerint nem kizárt, hogy valaki szándékosan próbál ártani a környék állatainak. Csak remélni tudják, hogy nem csap le újra a fémhuzalos rém.