Lecsapott a spagettis rém Szentendrén – háborognak a lakók

Szentendrén a Püspökmajori-lakótelepen valaki spagettit öntött ki az utcára. A közelben egy játszótér is van. A lakók értetlenül állnak a történtek előtt, nem értik, hogy ki és miért tesz ilyet. Remélik, hogy a kihelyezett étel nem mérgezett. Féltik a gyermekeiket és a háziállataikat a titokzatos rémtől.

Lecsapott a spagettis rém Szentendrén Fotó: Facebook

Spagettis rém miatt háborognak a lakók

A helyiek remélik, hogy nem válik rendszeressé, hogy a kuka helyett az utcára dobják ki az emberek a megmaradt ételeket.

Én nem értem, hogy miért kell a moslékot kiönteni az utcára, nem a középkorban vagyunk. Nem szép látvány, ráadásul idevonzza a patkányokat is. Meg ugye tudjuk, hogy vannak olyan beteg emberek, akik így akarják megmérgezni a környék állatait. Remélem most azért nem erről van szó, de ugye sosem lehet tudni

– mondta a Metropolnak egy helyi férfi.