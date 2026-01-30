RETRO RÁDIÓ

Lecsapott a spagettis rém Szentendrén – háborognak a lakók

Különös eset történt Szentendrén. A spagettis rém egy játszótér közelében garázdálkodik.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.30. 17:45
rém lakótelep méreg

Szentendrén a Püspökmajori-lakótelepen valaki spagettit öntött ki az utcára. A közelben egy játszótér is van. A lakók értetlenül állnak a történtek előtt, nem értik, hogy ki és miért tesz ilyet. Remélik, hogy a kihelyezett étel nem mérgezett. Féltik a gyermekeiket és a háziállataikat a titokzatos rémtől.

rém
Lecsapott a spagettis rém Szentendrén Fotó: Facebook 

Spagettis rém miatt háborognak a lakók

A helyiek remélik, hogy nem válik rendszeressé, hogy a kuka helyett az utcára dobják ki az emberek a megmaradt ételeket.

Én nem értem, hogy miért kell a moslékot kiönteni az utcára, nem a középkorban vagyunk. Nem szép látvány, ráadásul idevonzza a patkányokat is. Meg ugye tudjuk, hogy vannak olyan beteg emberek, akik így akarják megmérgezni a környék állatait. Remélem most azért nem erről van szó, de ugye sosem lehet tudni

– mondta a Metropolnak egy helyi férfi.

Öt év börtön járhat az állatkínzásért

A mérgezés tünete lehet a vérzés különböző testnyílásokból, makacsul vérző kisebb sebek, bágyadtság, köhögés, véres bélsár. A méreg a véralvadást gátolja, fontos, hogy az állat időben orvoshoz jusson, ha evett belőle. Az új állatvédelmi törvényben foglaltak szerint „ha az állatkínzást méreg alkalmazásával vagy az állat elpusztítására alkalmas csalétek kihelyezésével több állat pusztulását okozva követik el, a büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés. Két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő még az is, aki ilyen bűncselekmény elkövetésére készül.”

 

