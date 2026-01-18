Undorító fantom zaklatja a nőket és a fiatalokat Szigetszentmiklóson

Nem vitás, sokféle és fajta fantom járja az utcákat kicsiny hazánkban. Közülük vannak, akik gyomorforgató dolgokat művelnek közterületen, míg mások döbbenetes húzásaikkal változtatják az utca nyugodt forgatagát valóságos ingyencirkusszá. Azonban akadnak köztük olyanok, akik nem csak ijesztőek, hanem kimondottan veszélyesek is. Pontosan egy ilyen, határozottan ijesztő fantom bukkant fel a közelmúltban Szigetszentmiklóson is.

A fantom fiatal nőket zaklat, de megesett, hogy gyerekek között bóklászott (Fotó: Pixabay/anwarramadhan – Képünk illusztráció)

Undorító fantom zaklatja a nőket

Információink szerint a hatvanas éveiben járó férfi áldozatai kizárólag nők, közülük már többekhez is odament, a szövege szinte mindig ugyanaz: először meredten bámulja a kiszemelt fiatal hölgyeket, majd megjegyzi nekik, hogy magányos és társaságra vágyik. Azonban ez sem elég neki: ezután arra is célozgat, hogy kiszemeltje akár haza is mehetne vele, hogy nála töltse az estét vagy éppen az éjszakát. A meghökkent nők némelyike ijedten, míg mások felháborodottan utasították vissza, azonban az úrnak korántsem nevezhető fantomnak ez sem volt elég: úgy tudjuk, hogy újra és újra visszatér vadászterületére, hogy zaklatható áldozatokat találjon magának. Lapunk úgy értesült, hogy a városban már többen is találkoztak vele, volt, akit csak bámult.

Ha jól tudom, ez az alak már sokakhoz odament, nagyjából mindenki ugyan úgy írta le: hatvanas éveiben járó, őszes hajú férfi. A szöveg is hasonló volt minden esetben. Amennyire tudom, nem nagyon zavartatta magát, ha visszautasítást kapott, volt, akit egy darabon követett is. De nem hiszem, hogy túl bátor lenne, amikor erélyesebben vonták kérdőre, menekülőre fogta

– mesélte egy helyi nő, aki már szintén hallott a rémről. Sokakat az aggaszt a legjobban, hogy a férfi nem csak felnőttek körül őgyeleg: fiatalabbakhoz is odament, legutóbb a hóban játszadozó gyerekek között bóklászott.

A Metropol úgy értesült, hogy a férfi nem ismeretlen a környéken, többen régről ismerik már, korábban is csinált már hasonlókat. Azt állítják, bár hátborzongató dolgot művel, senkit nem bántott még soha, a férfi ugyanis mentálisan sérült.