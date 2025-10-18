Párizsis rém tartja rettegésben Újpestet

Az elmúlt időszakban több budapesti kutyamérgezéses esetről is be kellett számolnunk. A napokban újabb mérgezett-gyanús csalétkeket szórt el valaki. Újpesten, a Szigeti József utcában, egy általános iskola közelében garázdálkodott a párizsis rém: kenyér és párizsi kockákat szórt szét egy füves területen.

Kenyér és párizsi darabokat szórtak szét Újpesten Fotó: Facebook

Párizsis fantom újpesten

Sajnos az állatkínzók nem ismernek határokat, különféle módszerekkel próbálják megmérgezni a környékükön élő kutyákat; ilyen csalétek például a patkányméreg, az édesítőszer, a fagyálló vagy a szögekkel megtűzdelt kolbászok. A XVIII. kerületben az elmúlt napokban több kutyamérgezéses eset is történt. Szöggel megtűzdelt kolbászdarabkákat és csirkecsontot dobáltak be a kerítéseken. Egy kutya el is pusztult volna orvosi segítség nélkül.

Most Újpesten szórtak szét mérgezett-gyanús falatkákat. A helyieket felháborítja az eset, féltik a kutyákat és tartanak attól, hogy a gyerekekre is veszélyes lehet a kiszórt étel.