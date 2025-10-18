Párizsis rém tartja rettegésben Újpestet
Kenyér és párizsi kockák borítják a földet. Újpesten egy általános iskola közelében szórtak el mérgezett-gyanús csalétket.
Az elmúlt időszakban több budapesti kutyamérgezéses esetről is be kellett számolnunk. A napokban újabb mérgezett-gyanús csalétkeket szórt el valaki. Újpesten, a Szigeti József utcában, egy általános iskola közelében garázdálkodott a párizsis rém: kenyér és párizsi kockákat szórt szét egy füves területen.
Párizsis fantom újpesten
Sajnos az állatkínzók nem ismernek határokat, különféle módszerekkel próbálják megmérgezni a környékükön élő kutyákat; ilyen csalétek például a patkányméreg, az édesítőszer, a fagyálló vagy a szögekkel megtűzdelt kolbászok. A XVIII. kerületben az elmúlt napokban több kutyamérgezéses eset is történt. Szöggel megtűzdelt kolbászdarabkákat és csirkecsontot dobáltak be a kerítéseken. Egy kutya el is pusztult volna orvosi segítség nélkül.
Most Újpesten szórtak szét mérgezett-gyanús falatkákat. A helyieket felháborítja az eset, féltik a kutyákat és tartanak attól, hogy a gyerekekre is veszélyes lehet a kiszórt étel.
Öt év börtön az állatkínzásért
A mérgezés tünete lehet a vérzés különböző testnyílásokból, makacsul vérző kisebb sebek, bágyadtság, köhögés, véres bélsár. A méreg a véralvadást gátolja, fontos, hogy az állat időben orvoshoz jusson, ha evett belőle. Az új állatvédelmi törvényben foglaltak szerint „ha az állatkínzást méreg alkalmazásával vagy az állat elpusztítására alkalmas csalétek kihelyezésével több állat pusztulását okozva követik el, a büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés. Két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő még az is, aki ilyen bűncselekmény elkövetésére készül.”
