Csirkés rém garázdálkodik a XVIII. kerületben – egymást figyelmeztetik a lakók

Csirkés rém garázdálkodik a XVIII. kerületben. A Saláta utcában csirkecsontokat dobálnak a kertekbe. A lakók egymást figyelmeztetik a veszélyre.

Ezt a csirkecsontot dobta be a rém az egyik XVIII. kerületi kertbe – Fotó: Facebook

Állatkínzó rém garázdálkodhat a XVIII. kerületben

Sajnos az állatkínzók nem ismernek határokat, különféle módszerekkel próbálják megmérgezni a környékükön élő kutyákat; ilyen csalétek például a patkányméreg, az édesítőszer, a fagyálló vagy a szögekkel megtűzdelt kolbászok.

Most a XVIII. kerületben fújtak riadót a helyiek. Szeptember végén szögekkel megtűzdelt kolbászdarabokat dobtak be egy kertbe, amibe majdnem belehalt egy kutya; a napokban pedig csirkeszárnyat találtak az egyik udvarban. A lakók azt gyanítják, hogy valaki szándékosan dobhatta be, és még az sem kizárt, hogy mérgezett, de vannak, akik szerint varjak hordták oda. Az emberek egymást figyelmeztetik a veszélyre, úgy gondolják, nem lehet véletlen, hogy ennyi szörnyű eset történik mostanában. Lehetséges, hogy valakit vagy valakiket nagyon zavarhatnak a kerületben élő négylábúak. Mint kiderült, a csirkeszárny szerencsére nem okozott bajt a kutyának, mert a gazdája időben kivette a szájából.