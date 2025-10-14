Csirkés rém garázdálkodik a XVIII. kerületben – egymást figyelmeztetik a lakók
Több kutyamérgezési kísérlet is volt az elmúlt napokban a XVIII. kerületben. A csirkés rém miatt riadót fújtak a lakók.
Csirkés rém garázdálkodik a XVIII. kerületben. A Saláta utcában csirkecsontokat dobálnak a kertekbe. A lakók egymást figyelmeztetik a veszélyre.
Állatkínzó rém garázdálkodhat a XVIII. kerületben
Sajnos az állatkínzók nem ismernek határokat, különféle módszerekkel próbálják megmérgezni a környékükön élő kutyákat; ilyen csalétek például a patkányméreg, az édesítőszer, a fagyálló vagy a szögekkel megtűzdelt kolbászok.
Most a XVIII. kerületben fújtak riadót a helyiek. Szeptember végén szögekkel megtűzdelt kolbászdarabokat dobtak be egy kertbe, amibe majdnem belehalt egy kutya; a napokban pedig csirkeszárnyat találtak az egyik udvarban. A lakók azt gyanítják, hogy valaki szándékosan dobhatta be, és még az sem kizárt, hogy mérgezett, de vannak, akik szerint varjak hordták oda. Az emberek egymást figyelmeztetik a veszélyre, úgy gondolják, nem lehet véletlen, hogy ennyi szörnyű eset történik mostanában. Lehetséges, hogy valakit vagy valakiket nagyon zavarhatnak a kerületben élő négylábúak. Mint kiderült, a csirkeszárny szerencsére nem okozott bajt a kutyának, mert a gazdája időben kivette a szájából.
Öt év börtön járhat az állatkínzásért
A mérgezés tünete lehet a vérzés különböző testnyílásokból, makacsul vérző kisebb sebek, bágyadtság, köhögés, véres bélsár. A méreg a véralvadást gátolja, fontos, hogy az állat időben orvoshoz jusson, ha evett belőle. Az új állatvédelmi törvényben foglaltak szerint „ha az állatkínzást méreg alkalmazásával vagy az állat elpusztítására alkalmas csalétek kihelyezésével több állat pusztulását okozva követik el, a büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés. Két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő még az is, aki ilyen bűncselekmény elkövetésére készül.”
