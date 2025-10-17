Macskamérgező fantom garázdálkodik Pest vármegyében

Egy Pest vármegyei település lucernaföldjén rendszeresen mérgezett ételt raknak ki. A méreg közelében találtak egy macskatetemet, de sajnos több állat is elpusztulhatott már.

A műanyag tál már üres volt. Több macska elpusztulhatott a kihelyezett méreg miatt (Fotó: Facebook)

Állatokat mérgeznek a lucernaföldön, egy macska már elpusztult

Sajnos az állatkínzók nem ismernek határokat, különféle módszerekkel próbálják megmérgezni a környékükön élő állatokat, ilyen csalétek például a patkányméreg, az édesítőszer, a fagyálló vagy a szögekkel megtűzdelt kolbászok. A XVIII. kerületben az elmúlt napokban több kutyamérgezéses eset is történt. Szöggel megtűzdelt kolbászdarabkákat és csirkecsontot dobáltnak be a kerítéseken. Egy kutya el is pusztult volna orvosi segítség nélkül. Most macskák estek áldozatul a kihelyezett csaléteknek.

A Pest vármegyei Újszilvásnál a lucernaföldön valaki rendszeresen mérgezett csalétket helyez ki, hol műanyadobozban, hol fémtálban. A helyieket felháborította az eset és egymást figyelmeztetik a veszélyre. Amint látják a kihelyezett csalétket összeszedik, de már sajnos találtak egy macskatetemet.

Remélik, hogy az állatkínzók nem helyeznek ki több mérgezett eleséget.

Az állatok kihúzhatták a fém edényből a mérgezett falatokat Fotó: Facebook