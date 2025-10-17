Macskamérgező fantom garázdálkodik Pest vármegyében
Veszélyben vannak az állatok egy Pest vármegyei településen. Egy macska már elpusztult a kihelyezett csalétek miatt.
Egy Pest vármegyei település lucernaföldjén rendszeresen mérgezett ételt raknak ki. A méreg közelében találtak egy macskatetemet, de sajnos több állat is elpusztulhatott már.
Sajnos az állatkínzók nem ismernek határokat, különféle módszerekkel próbálják megmérgezni a környékükön élő állatokat, ilyen csalétek például a patkányméreg, az édesítőszer, a fagyálló vagy a szögekkel megtűzdelt kolbászok. A XVIII. kerületben az elmúlt napokban több kutyamérgezéses eset is történt. Szöggel megtűzdelt kolbászdarabkákat és csirkecsontot dobáltnak be a kerítéseken. Egy kutya el is pusztult volna orvosi segítség nélkül. Most macskák estek áldozatul a kihelyezett csaléteknek.
A Pest vármegyei Újszilvásnál a lucernaföldön valaki rendszeresen mérgezett csalétket helyez ki, hol műanyadobozban, hol fémtálban. A helyieket felháborította az eset és egymást figyelmeztetik a veszélyre. Amint látják a kihelyezett csalétket összeszedik, de már sajnos találtak egy macskatetemet.
Remélik, hogy az állatkínzók nem helyeznek ki több mérgezett eleséget.
Öt év börtön járhat az állatkínzásért
A mérgezés tünete lehet a vérzés különböző testnyílásokból, makacsul vérző kisebb sebek, bágyadtság, köhögés, véres bélsár. A méreg a véralvadást gátolja, fontos, hogy az állat időben orvoshoz jusson, ha evett belőle. Az új állatvédelmi törvényben foglaltak szerint „ha az állatkínzást méreg alkalmazásával vagy az állat elpusztítására alkalmas csalétek kihelyezésével több állat pusztulását okozva követik el, a büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés. Két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő még az is, aki ilyen bűncselekmény elkövetésére készül.”
