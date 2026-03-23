Köpködő fantom ólálkodik Békásmegyeren: vigyázz, idősekre is utazik

Sajnos manapság se szeri, se száma az utcákon ólálkodó lökött, különc vagy éppen veszélyes fantomoknak. Elég csak arra a rémre gondolni, aki egy fiatal nőt úgy megütött a minap Újbudán, hogy annak még az állkapcsa is megzúzódott, vagy éppen arra a csepeli férfire, aki az ártatlan autósokon töltötte ki dühét, az Örs vezér terén pedig egy teljesen kattant fantom rémítette halálra az arra járó embereket. Most Békásmegyeren bukkant fel egy hátborzongató nő: a fiatal rém nem csak rombol maga körül, de már a nyugodtan sétálgató járókelőket is terrorizálja.

A zavart, de sokak szerint inkább részeg fantom többekbe is belekötött már, legutóbb egy nyugdíjast is terrorizált Fotó: Pexels (illusztráció)

Köpködő fantom járja Békásmegyer utcáit

Információink szerint már a ránézésre is igencsak furcsa külsejű nő nem először bukkant fel a környéken, többen is látták már, ahogyan zavarodott, egyesek szerint pedig egyenesen hulla részeg állapotban tombol, ordibál és kukákat rugdos vagy éppen borogat. A járókelők ekkor azt tették, amit a legtöbben is tennének: igyekeztek minél nagyobb ívben elkerülni. Ez sokszor azonban nem sikerült, a nő ugyanis sokakhoz odacsörtetett, erőszakosan viselkedett és cigit vagy pénzt kért. Amikor viszont nem kapott, valósággal elszabadult a pokol: a nő ismét tombolni kezdett, agresszíven reagált, sőt, megesett, hogy valakit le is köpött, majd elrohant. Úgy tudjuk, hogy legutóbb egy idős asszonyt kerített be, tőle is ugyan azt kérte, mint mindenkitől. Mikor azonban a nyugdíjas nem volt hajlandó adni neki, a rém azonnal dühbe gurult és vadul leköpte a döbbent asszonyt.

Úgy hallottam, hogy egyszer már rendőrt is hívtak rá, olyan durván viselkedett valakivel és olyan agresszív volt

– mesélte egy helybeli fiatal. Hozzáétette, hogy ő maga is látta már az illetőt, de amilyen szélesen csak lehetett, elkerülte:

Nem a beszólogatás a baj, az nem zavar, egyik fülemen be, másikon meg ki. Attól félek viszont, hogy mi van, ha veszélyes vagy agresszív. Vagy kés van nála. Szerintem az ilyen alakok mind kiszámíthatatlanok

– vélekedett.