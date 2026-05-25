Felfoghatatlan: tragikus hirtelenséggel elhunyt a lottónyertes

Gyászolnak egy ír lottónyertest, aki tragikus hirtelenséggel elhunyt a Fülöp-szigeteken. A 32 éves férfi egyik napról a másikra nyertes lett és milliók gazdája, miután 2020-ban egymillió font ütötte a markát egy kaparós sorsjeggyel.

Tragikus hirtelenséggel elhunyt a lottónyertes

A dungiveni (Derry megye) Eurospar korábbi üzletvezetője a dungiveni McNicholl’s Eurosparban vásárolta meg a nyertes Mega Cash Showdown sorsjegyet. Úgy tudni, Shawn a közelmúltban a Fülöp-szigeteken élt, és amióta váratlan halálának híre felröppent, a barátok és a családtagok szívhez szóló megemlékezéseket osztanak meg az interneten.

Nem hiszem el, hogy elment... Shawn olyan ember volt, aki képes volt bármelyik helyiséget beragyogni, amint belépett oda. Gondolataimban és imáimban a családjával vagyok

– idézi egyik barátját a Daily Star.

Annak idején Shawn így nyilatkozott nyereményéről:

Az egész úgy kezdődött, hogy péntek este vettem egy pár 3 fontos sorsjegyet. Azokon nyertem 30 fontot, úgyhogy szombat este fél 6 körül, amikor eljöttem a munkából, a nyereményemből vettem két darab 5 fontos sorsjegyet.

Ezután hazament, de elfeledkezett róla, és nem kaparta le őket, csak késő este, mikor is meglátta, hogy megnyerte a fődíjat.

Egy korábbi munkatársa is úgy gyászolta Shawn-t, hogy azt írta, összetört a szíve, és megtiszteltetés volt vele együtt dolgozni. A Shawn haláláról szóló értesítést a dungiveni McLaughlin Temetkezési Vállalat osztotta meg a közösségi médiában. „Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Shawn Keeley 2026. május 23-án váratlanul, de békésen elhunyt. Nyugodjék békében.” Életének utolsó szakaszában a Fülöp-szigeteken élt.

Tiney és Noel, Shawn imádott fiai, valamint Christopher, Paul és Gauvin szerető fivére is hiányolja őt. Párja, E.J. mély fájdalommal gyászolja. Továbbá búcsúzik tőle minden nagynénje, nagybátyja, unokatestvére és a teljes családi kör. A virrasztás és a temetés részleteiről később adnak tájékoztatást.