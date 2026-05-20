Alig hitte el, hogy nyert a lottón, majd néhány héttel később újra megtörtént a csoda

Miután az ohiói Richard márciusban már nyert a lottón egy nagyobb összeget, néhány héttel később úgy döntött, hogy újra ellátogat a Brunswick Valero benzinkúthoz. Szerencséje ezúttal sem hagyta cserben, és ismét nyertes sorsjegyet húzott.

Ugyanaz a benzinkút hozott kétszeres lottó nyereményt egy ohiói férfinak

A brunswicki Richard márciusban szerezte meg első nyereményét, ami az adózás előtt 5000 dollár (körülbelül körülbelül 1,8 millió forint) volt. Amikor másodszor is visszatért a benzinkúthoz egy újabb sorsjegyet vásárolt, és szerencséjének köszönhetően 10 000 dolláros (körülbelül 3 103 000 forint) összeget nyert.

Úgy gondolja, hogy az lehet a legszerencsésebb benzinkút. Először nem tudta elhinni, hogy nyert, majd miután újra nyert, azt mondta, hogy imái valóban meghallgatásra találtak

- nyilatkozták a lottószervezők.

Richard összesen 10 987,50 dollárt (körülbelül 3 409 500 forint) vihetett haza a szövetségi és állami adók levonása után, és a lottószervezőknek elárulta azt is, hogy a pénzt egy új tetőre tervezi elkölteni - számolt be róla a People Magazin.