Alig hitte el, hogy nyert a lottón, majd néhány héttel később újra megtörtént a csoda
Imái valóban meghallgatásra találtak. Egy hónap alatt kétszer nyert a lottón, ugyanannál a kútnál.
Miután az ohiói Richard márciusban már nyert a lottón egy nagyobb összeget, néhány héttel később úgy döntött, hogy újra ellátogat a Brunswick Valero benzinkúthoz. Szerencséje ezúttal sem hagyta cserben, és ismét nyertes sorsjegyet húzott.
Egy férfi alig néhány hét különbséggel kétszer is szerencsés volt a lottón
A brunswicki Richard márciusban szerezte meg első nyereményét, ami az adózás előtt 5000 dollár (körülbelül körülbelül 1,8 millió forint) volt. Amikor másodszor is visszatért a benzinkúthoz egy újabb sorsjegyet vásárolt, és szerencséjének köszönhetően 10 000 dolláros (körülbelül 3 103 000 forint) összeget nyert.
Úgy gondolja, hogy az lehet a legszerencsésebb benzinkút. Először nem tudta elhinni, hogy nyert, majd miután újra nyert, azt mondta, hogy imái valóban meghallgatásra találtak
- nyilatkozták a lottószervezők.
Richard összesen 10 987,50 dollárt (körülbelül 3 409 500 forint) vihetett haza a szövetségi és állami adók levonása után, és a lottószervezőknek elárulta azt is, hogy a pénzt egy új tetőre tervezi elkölteni - számolt be róla a People Magazin.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre