Alig hitte el, hogy nyert a lottón, majd néhány héttel később újra megtörtént a csoda

Imái valóban meghallgatásra találtak. Egy hónap alatt kétszer nyert a lottón, ugyanannál a kútnál.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.20. 10:30
lottó kaparós sorsjegy benzinkút

Miután az ohiói Richard márciusban már nyert a lottón egy nagyobb összeget, néhány héttel később úgy döntött, hogy újra ellátogat a Brunswick Valero benzinkúthoz. Szerencséje ezúttal sem hagyta cserben, és ismét nyertes sorsjegyet húzott.

Ugyanaz a benzinkút hozott kétszeres lottó nyereményt egy ohiói férfinak Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

Egy férfi alig néhány hét különbséggel kétszer is szerencsés volt a lottón

A brunswicki Richard márciusban szerezte meg első nyereményét, ami az adózás előtt 5000 dollár (körülbelül körülbelül 1,8 millió forint) volt. Amikor másodszor is visszatért a benzinkúthoz egy újabb sorsjegyet vásárolt, és szerencséjének köszönhetően 10 000 dolláros (körülbelül 3 103 000 forint) összeget nyert.

Úgy gondolja, hogy az lehet a legszerencsésebb benzinkút. Először nem tudta elhinni, hogy nyert, majd miután újra nyert, azt mondta, hogy imái valóban meghallgatásra találtak

- nyilatkozták a lottószervezők.

Richard összesen 10 987,50 dollárt (körülbelül 3 409 500 forint) vihetett haza a szövetségi és állami adók levonása után, és a lottószervezőknek elárulta azt is, hogy a pénzt egy új tetőre tervezi elkölteni - számolt be róla a People Magazin.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
