Kiderült: buszsofőr vitte el a milliárdos főnyereményt!

Egy buszsofőr viheti haza a hihetetlen milliárdos főnyereményt. A férfi már azt is tudja, mihez kezd a rengeteg pénzzel, terve szerint házat vesz az anyukájának.

A milliárdos főnyereményből lakásvásárlásra tervezik fordítani (Fotó: fizkes – Képünk illusztráció)

Gazdára talált a milliárdos főnyeremény

Az 59 éves amerikai Maurice Williams a Maryland Lottó illetékeseinek elmondta, hogy munkába tartott, amikor megállt a 7-Eleven üzletben, hogy beváltsa az 50 dolláros nyereményét, amelyet korábban a LUXE nevű kaparós sorsjegyen nyert.

A washingtoni férfi a nyereményből egy másik szelvényt is vett, amivel még nagyobb szerencse ütötte a markát! Megnyerte az 5 millió dolláros (1,5 milliárd Ft) fődíjat, amely meglepő módon kötődött a néhány nappal korábbi születésnapjához.

Először nem vettem észre, hogy egyező számom van, de aztán szembesültem vele! Őrület, mert a nyerőszám az 59-es volt, én pedig a minap töltöttem be az 59-et.

– lelkendezett!

A lottótársaság tisztviselői megerősítették, hogy Williams teljesen kész volt, amikor ellenőrizte a szelvényét. A nyertes elmondta, hogy első dolga volt, felhívni az édesanyját, hogy megossza vele a jó hírt. Miután az anyukája megnyugtatta, biztonságba helyezte a nyertes szelvényt, majd folytatta a napját.

A munkahelyi szünetében felvette a kapcsolatot a lottótársasággal, hogy időpontot egyeztessen a nyeremény átvételére.

Egész éjjel csak forgolódtam. Még akkor sem fogtam fel igazán, amikor már ideértem.

Williams május 5-én hatalmas mosollyal az arcán érkezett meg a Marylandi lottótársaság nyereményközpontjába, hogy átvegye a főnyereményét. Elárulta, hogy szeretne egy házat vásárolni a szeretett édesanyjának, a fennmaradó összeget pedig félreteszi, amíg eldönti, milyen pénzügyi lépéseket tegyen a jövőben.

Ő az első nyertese az 5 millió dolláros LUXE kaparós sorsjegynek, amely összesen három fődíjat kínál. Két további játékos még mindig megnyerheti az 5 millió dolláros főnyereményt. Emellett a játékban kilenc 200 000 dolláros és tíz 50 000 dolláros nyeremény is gazdára vár – írja a People.