Kiderült: buszsofőr vitte el a milliárdos főnyereményt!
Elárulta, mivel lepi meg édesanyját Fortuna kegyeltje. Futja majd a milliárdos főnyereményből!
Egy buszsofőr viheti haza a hihetetlen milliárdos főnyereményt. A férfi már azt is tudja, mihez kezd a rengeteg pénzzel, terve szerint házat vesz az anyukájának.
Gazdára talált a milliárdos főnyeremény
Az 59 éves amerikai Maurice Williams a Maryland Lottó illetékeseinek elmondta, hogy munkába tartott, amikor megállt a 7-Eleven üzletben, hogy beváltsa az 50 dolláros nyereményét, amelyet korábban a LUXE nevű kaparós sorsjegyen nyert.
A washingtoni férfi a nyereményből egy másik szelvényt is vett, amivel még nagyobb szerencse ütötte a markát! Megnyerte az 5 millió dolláros (1,5 milliárd Ft) fődíjat, amely meglepő módon kötődött a néhány nappal korábbi születésnapjához.
Először nem vettem észre, hogy egyező számom van, de aztán szembesültem vele! Őrület, mert a nyerőszám az 59-es volt, én pedig a minap töltöttem be az 59-et.
– lelkendezett!
A lottótársaság tisztviselői megerősítették, hogy Williams teljesen kész volt, amikor ellenőrizte a szelvényét. A nyertes elmondta, hogy első dolga volt, felhívni az édesanyját, hogy megossza vele a jó hírt. Miután az anyukája megnyugtatta, biztonságba helyezte a nyertes szelvényt, majd folytatta a napját.
A munkahelyi szünetében felvette a kapcsolatot a lottótársasággal, hogy időpontot egyeztessen a nyeremény átvételére.
Egész éjjel csak forgolódtam. Még akkor sem fogtam fel igazán, amikor már ideértem.
Williams május 5-én hatalmas mosollyal az arcán érkezett meg a Marylandi lottótársaság nyereményközpontjába, hogy átvegye a főnyereményét. Elárulta, hogy szeretne egy házat vásárolni a szeretett édesanyjának, a fennmaradó összeget pedig félreteszi, amíg eldönti, milyen pénzügyi lépéseket tegyen a jövőben.
Ő az első nyertese az 5 millió dolláros LUXE kaparós sorsjegynek, amely összesen három fődíjat kínál. Két további játékos még mindig megnyerheti az 5 millió dolláros főnyereményt. Emellett a játékban kilenc 200 000 dolláros és tíz 50 000 dolláros nyeremény is gazdára vár – írja a People.
