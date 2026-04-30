Hihetetlen: egy madárnak köszönheti a gigantikus nyereményét egy férfi

Egy hihetetlen történet látott napvilágot: egy szerencsejáték-nyertes szerint egy apró veréb hozta meg számára a mesés szerencsét.

A nyertes először azt hitte, kisebb összeg üti a markát

A férfi éppen az autójában ebédelt, amikor egy kismadár berepült hozzá, majd az anyósülés előtt landolt – derült ki az Ohio Lottó közleményéből. A különös látogatást a férfi jelnek vette, bár akkor még nem sejtette, hogy hamarosan milliók ütik a markát.

Alig egy héttel később tankolni állt meg, és vett három „Set for Life” kaparós sorsjegyet, amelyeket aztán elrakott, és visszatért dolgozni. Este kezdte lekaparni őket, az első semmit sem hozott, a második viszont mindent megváltoztatott.

Amikor meglátta rajta a „Life”, vagyis „Élet” szót, azonnal ellenőrizte az alkalmazásban, majd izgatottan hívta a feleségét, hogy közölje, 120 000 dollárt (37 millió forintot) nyert. A történet azonban itt vett igazán döbbenetes fordulatot.

Kiderült ugyanis, hogy nem egyszeri nyereményről van szó, hanem havi 10 000 dollárról a következő 20 évben, ami összesen 2,4 millió dollárt (749 millió forintot) jelent. A férfi végül az egy összegű kifizetést választotta, így adózás után közel 879 000 dollárt (274 millió forintot) vihetett haza.

A házaspár egyelőre még nem döntötte el, mire költik a váratlanul jött vagyont, pénzügyi tanácsadóval egyeztetnek, és alaposan átgondolják a lehetőségeiket. Egy dolog azonban biztos, ezt a napot és azt a bizonyos verebet soha nem felejtik el – írja a People.