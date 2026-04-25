Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait!

Ezek a számok értek egy vagyon szombat este.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.04.25. 20:17
Módosítva: 2026.04.25. 20:48
ötös lottó Szerencsejáték Zrt nyerőszámok

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 17. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Milliárdos nyeremények a lottón
Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Nyerőszámok:

  • 22 (huszonkettő)
  • 23 (huszonhárom)
  • 65 (hatvanöt)
  • 78 (hetvennyolc)
  • 80 (nyolcvan)

Nyeremények: 5 találatos szelvény nem volt; 4 találatos szelvény 8 darab, nyereményük egyenként 5.471.775 forint; 3 találatos szelvény 1385 darab, nyereményük egyenként 33.270 forint; 2 találatos szelvény 48.551 darab, nyereményük egyenként 3655 forint.

Joker: 551886

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu