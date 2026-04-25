Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait!
Ezek a számok értek egy vagyon szombat este.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 17. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
- 22 (huszonkettő)
- 23 (huszonhárom)
- 65 (hatvanöt)
- 78 (hetvennyolc)
- 80 (nyolcvan)
Nyeremények: 5 találatos szelvény nem volt; 4 találatos szelvény 8 darab, nyereményük egyenként 5.471.775 forint; 3 találatos szelvény 1385 darab, nyereményük egyenként 33.270 forint; 2 találatos szelvény 48.551 darab, nyereményük egyenként 3655 forint.
Joker: 551886
