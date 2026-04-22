Valóban a véletlenen múlt? Vizsgálat indult a sorozatos lottónyeremények miatt
A Szerencsejáték Zrt. megbizonyosodik a sorsolások hitelességéről.
Szokatlan eseménysor borzolta a kedélyeket a hazai szerencsejáték-világban, néhány nap alatt négy különböző lottó is telitalálat született, ami azonnal beindította a találgatásokat a sajtóban és a közösségi médiában.
Pénzeső lepte meg a magyarokat, többen is nyertek a lottón
A helyzet tisztázása érdekében a Szerencsejáték Zrt. rendkívüli vizsgálatot kezdeményezett a szerencsejáték-felügyeleti hatóságnál. A cél, hogy minden kétséget kizáróan ellenőrizzék a sorsolások szabályszerűségét, valamint az informatikai rendszerek működésének tisztaságát és befolyásmentességét.
A múlt héten, szerda és szombat között négy játékban is főnyeremény született: a Skandináv lottó, a Hatoslottó, a Joker és az Ötöslottó esetében is telitalálat volt. Utóbbinál ráadásul minden idők legnagyobb főnyereményét vitték el.
Bár hasonló egybeesés korábban is előfordult, például 2018-ban és 2000-ben , a társaság most is fontosnak tartja a teljes átláthatóságot.
A vállalat hangsúlyozta, a sorsolások szigorúan szabályozott keretek között zajlanak, nemzetközi szinten auditált rendszerek felügyelete alatt, és hazai hatóságok is rendszeresen ellenőrzik őket. A lottósorsolások biztonságát szigorú szabályok és többlépcsős ellenőrzések garantálják.
A sorsolásokhoz használt eszközök legyen szó sorsológépről, kézi sorsológömbről vagy a golyókról minden esetben hivatalosan hitelesítettek. Ezeket a berendezéseket a sorsolások között közjegyző által lezárt, biztonsági zárral ellátott helyiségben tárolják. A nyeremények sorsa minden esetben a véletlenen múlik, és a teljes folyamat bármikor független vizsgálat alá vonható - írja a Veol.
