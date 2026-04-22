Valóban a véletlenen múlt? Vizsgálat indult a sorozatos lottónyeremények miatt

A Szerencsejáték Zrt. megbizonyosodik a sorsolások hitelességéről.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.22. 21:05
lottó Szerencsejáték Zrt. főnyeremény

Szokatlan eseménysor borzolta a kedélyeket a hazai szerencsejáték-világban, néhány nap alatt négy különböző lottó is telitalálat született, ami azonnal beindította a találgatásokat a sajtóban és a közösségi médiában.

Pénzeső lepte meg a magyarokat, többen is nyertek a lottón
Egy hét alatt több lottónyereményt osztottak ki      Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Pénzeső lepte meg a magyarokat, többen is nyertek a lottón

A helyzet tisztázása érdekében a Szerencsejáték Zrt. rendkívüli vizsgálatot kezdeményezett a szerencsejáték-felügyeleti hatóságnál. A cél, hogy minden kétséget kizáróan ellenőrizzék a sorsolások szabályszerűségét, valamint az informatikai rendszerek működésének tisztaságát és befolyásmentességét.

A múlt héten, szerda és szombat között négy játékban is főnyeremény született: a Skandináv lottó, a Hatoslottó, a Joker és az Ötöslottó esetében is telitalálat volt. Utóbbinál ráadásul minden idők legnagyobb főnyereményét vitték el.

Bár hasonló egybeesés korábban is előfordult, például 2018-ban és 2000-ben , a társaság most is fontosnak tartja a teljes átláthatóságot.

A vállalat hangsúlyozta, a sorsolások szigorúan szabályozott keretek között zajlanak, nemzetközi szinten auditált rendszerek felügyelete alatt, és hazai hatóságok is rendszeresen ellenőrzik őket. A lottósorsolások biztonságát szigorú szabályok és többlépcsős ellenőrzések garantálják. 

A sorsolásokhoz használt eszközök legyen szó sorsológépről, kézi sorsológömbről vagy a golyókról minden esetben hivatalosan hitelesítettek. Ezeket a berendezéseket a sorsolások között közjegyző által lezárt, biztonsági zárral ellátott helyiségben tárolják. A nyeremények sorsa minden esetben a véletlenen múlik, és a teljes folyamat bármikor független vizsgálat alá vonható - írja a Veol.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu