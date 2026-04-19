Hatos lottó: vajon az ötös lottó után itt is volt telitalálatos szelvény?

Mutatjuk a számokat!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.19. 17:21
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 16. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

16 (tizenhat)

22 (huszonkettő)

27 (huszonhét)

30 (harminc)

31 (harmincegy)

45 (negyvenöt)

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt.

5 találatos szelvény 15 darab, nyereményük egyenként 695 505 forint;

4 találatos szelvény 1084 darab, nyereményük egyenként 9625 forint;

3 találatos szelvény 19 455 darab, nyereményük egyenként 3260 forint.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

