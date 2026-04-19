Hatos lottó: vajon az ötös lottó után itt is volt telitalálatos szelvény?
Mutatjuk a számokat!
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 16. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
16 (tizenhat)
22 (huszonkettő)
27 (huszonhét)
30 (harminc)
31 (harmincegy)
45 (negyvenöt)
Nyeremények:
6 találatos szelvény nem volt.
5 találatos szelvény 15 darab, nyereményük egyenként 695 505 forint;
4 találatos szelvény 1084 darab, nyereményük egyenként 9625 forint;
3 találatos szelvény 19 455 darab, nyereményük egyenként 3260 forint.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre