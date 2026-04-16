Kiderült: milliárdokat nyert a lottón a Tesco-dolgozó

A Brit Nemzeti Lottó egyik nyertese elmondta, hogy bár az életet megváltoztató nyeremény új lehetőségeket hozott, egyúttal hosszú távú küzdelmet is eredményezett magánéletében. Karen Child elképesztő, 8 471 383 angol fontot (3,94 milliárd forint) nyert a lottón Angliában.

Nyert a lottón, ám a mesés gazdagság mégsem hozta el a boldogságot

A Derbyshire-i Karen Child a Tescónál dolgozott és két gyermekével egy szociális lakásban élt, amikor 2007-ben úgy döntött, hogy szerencsét próbál a lottón. Az életét megváltoztató pillanatban egyetlen szelvényt vett hazafelé tartva, miután lefoglalta az esküvője napját.

„Aznap este az első három számom egyezett. Izgatott voltam, azt hittem, 10 fontot nyertem. Aztán jött egy újabb szám, majd még egy. A hatodiknál már sikoltoztam és kiabáltam” – emlékezett vissza.

Miután rájött, hogy az összes száma megjelent a képernyőn, várt a Nemzeti Lottó hivatalos visszaigazolására, amely később megerősítette, hogy több mint 8 millió fontot nyert.

A hatalmas nyereményből Karen és akkori vőlegénye összeházasodott, és a tervezett nászút helyett egy luxusutazásra mentek Mauritiusra, ám a kapcsolatuk megromlott. A lottónyertes, aki azóta életet adott harmadik gyermekének is, elárulta, hogy már 13 éve egyedülálló, és bizalmi problémák miatt nehezen tudja újraépíteni a szerelmi életét.

A nyereménnyel járó életmódbeli változás legnehezebb része a bizalom kérdése volt. Megmondom őszintén, nehezemre esik megbíznom új emberekben. Most már várok egy kicsit, mielőtt bárkinek is beszélnék a nyereményemről

– ismerte el a lottónyertes.

Karen nyereménye egy részét új otthon vásárlására fordította, hogy nagyobb biztonságot és lehetőségeket biztosítson három gyermekének. Helyi sportcsapatokat szponzorált, és megalapította saját jótékonysági szervezetét, a The Child Foundationt, amely speciális gondozásra szoruló gyermekeket és családokat támogat.

Eközben egy másik nyertesnek, Margaret Loughrey-nak tragédiát hozott a szerencse. A 250 millió eurós (99 milliárd forint) főnyeremény után összeomlott az élete. Testvére, Paul állítása szerint 2013-as győzelme után az észak-írországi nő nehezen tudott megbirkózni a hirtelen jött gazdagsággal járó drámai változásokkal. A férfi elmondása szerint Margaret már régóta tartó mentális egészségügyi problémákkal küzdött. Egyre inkább eltávolodott a rokonaitól, végül teljesen megszakította velük a kapcsolatot, bár mindegyik testvérének és közeli barátjának is 1-1 millió fontot küldött. Margaret Loughrey nyolc évvel a nyereménye után életét vesztette – számolt be róla a Daily Star.