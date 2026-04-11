Nem akarta megosztani a lottónyereményt a párjával, lelépett a nő

Egészen döbbenetes fordulatot vett egy nő története, aki egyik pillanatról a másikra hitte magát félmillió euró boldog tulajdonosának, majd végül mindent elveszített, még mielőtt bármit is nyert volna. A nő lottónyertesnek hitte magát, ezért szakított a párjával és lelépett a "nyereménnyel".

A pár azt hitte, hogy a hatalmas összeg ütötte a markukat a lottón Fotó: Pixabay

Lelépett a "lottónyertes", de erre nem számított

Az eset az olaszországi Carsoli településen történt, ahol nőnap alkalmából egy férfi kaparós sorsjeggyel lepte meg párját. A beszámolók szerint előre megegyeztek abban, hogy ha szerencséjük lesz, a nyereményt igazságosan elosztják egymás között. Amikor azonban lekaparták a szelvényt, úgy tűnt, hatalmasat kaszáltak, a számok alapján 500 ezer (188 millió forint) eurós főnyeremény rajzolódott ki előttük. Az örömük határtalan volt, ráadásul egy helyi bárban dolgozó csapos is megerősítette, hogy valóban nyertek, legalábbis akkor még így hitték.

A boldogság azonban gyorsan kapzsiságba csapott át. A nő váratlanul úgy döntött, nem osztozik a pénzen, inkább egyedül próbálja meg beváltani a sorsjegyet. Bement egy bankba, majd nyomtalanul eltűnt a párja elől. A férfi, aki nem sokkal korábban költözött össze vele, teljesen összetört a történtek miatt, és végül a hatóságokhoz fordult segítségért.

A vizsgálat során azonban minden a feje tetejére állt. Az illetékesek alapos ellenőrzés után megállapították, hogy a sorsjegy valójában semmit sem ér. Kiderült, hogy egyszerű félreértés történt, a 43-as számot nézték 13-asnak, így a nyeremény csak képzeletben létezett.

A hihetetlen eset végül minden vitát lezárt, nem volt pénz, nem volt mit megosztani, és jogi következmények sem maradtak. A történet azonban jól mutatja, milyen gyorsan válhat egy álomszerű helyzet teljes csalódássá különösen akkor, ha a kapzsiság is szerepet kap - írja a DailyStar.