Egy Red Bullt akart, de hatalmas összeggel lett gazdagabb a lottónyertes

A férfi remegve mesélte el a feleségének, hogy nyert a lottón.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.10. 13:00
lottó lottónyertes kaparós sorsjegy

Egy kamionsofőr gyorsan beugrott a boltba és unokája tanácsára megvett egy lottószelvényt. A gyors vásárlás életre szóló élmény lett a lottójátékos számára és még a felesége sem akarta elsőre elhinni, ami történt.

A lottónyertes feleségével együtt visszatért az üzletbe
A férfi unokája tanácsa miatt nyert a lottón     Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A lottónyertes feleségével együtt visszatért az üzletbe

A Kentucky Lottery március 21-i közleménye szerint James Milby éppen a feleségével, Tammyvel kertészkedett, amikor hirtelen úgy döntött, elszalad a boltba egy Red Bullért.

A kamionsofőr később elárulta, hogy bár évekig kaparós sorsjegyeket vásárolt, néhány hónapja váltott a Fast Play játékokra, méghozzá az unokája tanácsára. 

Az unokám egyszer azt mondta, Papa, ez olyan, mint a kaparós sorsjegy, csak nem kell kaparni!

 – mesélte. Ezután kezdte kipróbálni az új típusú játékokat, és úgy érezte, egyszer biztosan bejön majd neki.

Azon a bizonyos napon vett egy 20 dolláros szelvényt, ami végül hatalmas fordulatot hozott az életében, hiszen több mint 551 ezer dollárt (178 millió forint) nyert.

Átfutottam a szelvényt, és csak arra tudtam gondolni, hogy mi a csuda, ez nem lehet igaz. Odakiáltottam a boltban dolgozó ismerősömnek, aki csak annyit mondott: Tudtam, hogy egyszer eljön a te időd!

A férfi ezután egyenesen hazasietett, hogy megossza a hírt a feleségével. Tammy azonban a viselkedéséből inkább arra következtetett, hogy valami baj történt. „Csak remegett” – mesélte később. „Aztán folyton ismételgette: Nem, ez jó! Ez tényleg jó!”

Tammy eleinte nem hitt neki, ezért ragaszkodott hozzá, hogy visszamenjenek a boltba, és saját szemével lássa a nyertes szelvényt. A Kentucky Lottery tájékoztatása szerint az adólevonások után a pár közel 400 ezer dollárt (129 millió forint) vihetett haza. A nyeremény felvétele után az elsők között a gyerekeiknek mondták el a nagy hírt.

Csak azt szeretném, hogy jobb életet biztosítsak a családomnak. És amit a Jóisten a szívembe helyez, azt meg is fogom tenni.

 - írja a People.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu