Balogh Eleni édesanyja kaparós sorsjeggyel jutalmazza a húsvéti locsolókat

Balogh Eleni családjában a mai napig is élnek a tradicionális húsvéti hagyományok, mint a tojásfestés és az elmaradhatatlan locsolkodás. Az egykori Miss Balaton vőlegénye a megismerkedésük előtt elég lazán kezelte az ünnepeket, olyannyira, hogy rendszeresen megfeledkezett róluk. Esetében ez teljesen érthető hiszen profi futballistaként és üzletemberként mindig rengeteg feladata volt már akkoriban is és sokszor számára az ünnepnapok is munkával teltek, azonban ez mára teljesen megváltozott.

Balogh Eleni Szerencsekerékben tett szereplése óta imádja őt a közönség (Fotó: Szabolcs László)

Balogh Eleniék családjában hatalmas a sürgés forgás az ünnepi hosszú hétvégén. A szerencselány az édesanyjával együtt dekorálja az otthonukat, náluk elmaradhatatlan a húsvéti tojásfestés, ami a szerencselány számára mindig anya-lánya program:

„Az édesanyám és én minden évben festünk húsvéti tojásokat, nekünk ez nagyon fontos része az ünnepi készülődésnek. Örülök annak, hogy megmaradtak a gyerekkoromban látott hagyományok, mert ilyenkor egy picit újra gyereknek érezhetem magam” – mesélte a Metropolnak vidáman a TV2 sztárja.

Balogh Eleni párja Soós Dávid már megszerette az ünnepeket (Fotó: Gáll Regina Adrienn)

Soós Dávid: "Ha tetszik, ha nem, mehetek locsolkodni"

A vőlegénye, Soós Dávid is átvette ezeket a hagyományokat, nem is tudott volna mit tenni hiszen senki nem kérdezte meg, hogy van-e kedve locsolkodni:

Amióta a szerelmemmel egy párt alkotunk, mennem kell locsolkodni, de nem bánom, mert érte mindent megtennék. Ma már annyira belejöttem a locsolásba, hogy minden évben elmegyek meglocsolni még a barátunk gyermekét is, akire úgy tekintünk Elenivel, mintha a fogadott keresztlányunk lenne

– mondta lelkesen a focista.

Balogh Eleni édesanyja nem akármivel jutalmazza a verste mondó férfiakat: „Minden évben kaparós sorsjegyet kapok az anyósomtól a locsolkodásért és mindig nyerek is vele. Nagyon remélem, hogy ez a hagyomány örökre megmarad!” – osztotta meg lelkesen Balogh Eleni párja.

Balogh Eleni Ázsia Expressz előtt próbál minél többet töltődni(Fotó: TV2)

Balogh Eleninek a húsvét a kedvenc ünnepe, mivel imádja ezt a menüt. A szerencselány azt is elárulta, hogy melyik étel az abszolút kedvence:

A húsvét a kedvenc ünnepem. A mi családunkban hagyományos menü készül. Főtt sonka, főtt tojás, isteni házi sütemények, majonézes torma, és ami nagyon fontos, rengeteg zöldséget tálalunk a finomságok mellé. Most lehet, hogy sokakat meg fogok lepni, de be kell vallanom, hogy imádom a hagymát minden mennyiségben és formában. Nagy szerencse, hogy a páromat ez nem zavarja

– mesélte nevetve a Szerencsekerék sztárja.