Balogh Eleni édesanyja kaparós sorsjeggyel jutalmazza a húsvéti locsolókat
A szerencselány a tőle megszokott lelkesedéssel és vidámsággal veti bele magát a húsvéti készülődésbe. Balogh Eleni számára fontosak a tradicionális ünnepi hagyományok, amiben már a vőlegénye, Soós Dávid is örömmel vesz részt, ám ez nem mindig volt így. Volt idő, amikor az elfoglalt focista a rengeteg teendője közepette megfeledkezett az ünnepnapokról.
Balogh Eleni családjában a mai napig is élnek a tradicionális húsvéti hagyományok, mint a tojásfestés és az elmaradhatatlan locsolkodás. Az egykori Miss Balaton vőlegénye a megismerkedésük előtt elég lazán kezelte az ünnepeket, olyannyira, hogy rendszeresen megfeledkezett róluk. Esetében ez teljesen érthető hiszen profi futballistaként és üzletemberként mindig rengeteg feladata volt már akkoriban is és sokszor számára az ünnepnapok is munkával teltek, azonban ez mára teljesen megváltozott.
Balogh Eleniék családjában hatalmas a sürgés forgás az ünnepi hosszú hétvégén. A szerencselány az édesanyjával együtt dekorálja az otthonukat, náluk elmaradhatatlan a húsvéti tojásfestés, ami a szerencselány számára mindig anya-lánya program:
„Az édesanyám és én minden évben festünk húsvéti tojásokat, nekünk ez nagyon fontos része az ünnepi készülődésnek. Örülök annak, hogy megmaradtak a gyerekkoromban látott hagyományok, mert ilyenkor egy picit újra gyereknek érezhetem magam” – mesélte a Metropolnak vidáman a TV2 sztárja.
Soós Dávid: "Ha tetszik, ha nem, mehetek locsolkodni"
A vőlegénye, Soós Dávid is átvette ezeket a hagyományokat, nem is tudott volna mit tenni hiszen senki nem kérdezte meg, hogy van-e kedve locsolkodni:
Amióta a szerelmemmel egy párt alkotunk, mennem kell locsolkodni, de nem bánom, mert érte mindent megtennék. Ma már annyira belejöttem a locsolásba, hogy minden évben elmegyek meglocsolni még a barátunk gyermekét is, akire úgy tekintünk Elenivel, mintha a fogadott keresztlányunk lenne
– mondta lelkesen a focista.
Balogh Eleni édesanyja nem akármivel jutalmazza a verste mondó férfiakat: „Minden évben kaparós sorsjegyet kapok az anyósomtól a locsolkodásért és mindig nyerek is vele. Nagyon remélem, hogy ez a hagyomány örökre megmarad!” – osztotta meg lelkesen Balogh Eleni párja.
Balogh Eleni: "A húsvét a kedvenc ünnepem!"
Balogh Eleninek a húsvét a kedvenc ünnepe, mivel imádja ezt a menüt. A szerencselány azt is elárulta, hogy melyik étel az abszolút kedvence:
A húsvét a kedvenc ünnepem. A mi családunkban hagyományos menü készül. Főtt sonka, főtt tojás, isteni házi sütemények, majonézes torma, és ami nagyon fontos, rengeteg zöldséget tálalunk a finomságok mellé. Most lehet, hogy sokakat meg fogok lepni, de be kell vallanom, hogy imádom a hagymát minden mennyiségben és formában. Nagy szerencse, hogy a páromat ez nem zavarja
– mesélte nevetve a Szerencsekerék sztárja.
A gyönyörű modell és a vőlegénye elképesztő tempót diktálnak a hétköznapjaikban, ezért jól esik nekik egy kicsit lelassulni az ünnepekkor. Ilyenkor csak egymásra figyelnek és élvezik az együtt töltött boldog perceket.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre