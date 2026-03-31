Évekig ugyanazokkal a számokkal játszott, hatalmas összeget vitt haza a lottónyertes

Egy nő hihetetlen szerencsének örvendhetett, miután hosszú éveken át kitartóan ugyanazokat a számokat játszotta meg a lottón. Végül bejött a megérzése, minden számát kisorsolták, így hatalmas nyereménnyel gazdagodott.

A lottónyertes mindig ugyanazokat a számokat játszotta meg, ami végül eredményre vezetett Fotó: Pexels (illusztráció)

Több mint egymilliót nyert a lottón a kitartó játékos

Egy michigani nő szinte fel sem tudta fogni, hogy valóban ő nyerte meg a főnyereményt, amikor ellenőrizte a szelvényét. A legmeglepőbb az volt számára, hogy pontosan azok a számok hozták meg a szerencsét, amelyeket már hosszú évek óta következetesen, minden alkalommal megjátszott.

A 69 éves, névtelenséget kérő játékos a Michigan Lottó Lotto 47 játékán vett részt, ahol mindössze 1 a 10 737 573-hoz volt az esélye a jackpot eltalálására. A március 11-i sorsoláson azonban mind a hat számot eltalálta, így megnyerte az 1,2 millió dolláros fődíjat.

Évek óta ugyanazokkal a Lotto 47 számokkal játszom, így amikor a sorsolás után megnéztem a nyerőszámokat, azonnal felismertem őket

Természetesen azonnal meg kellett osztania valakivel a jó hírt. A nő sietve felébresztette a férjét, hogy megbizonyosodjanak a nyereményben. Úgy tűnik a nő a kitartása végül hatalmas nyereményt eredményezett, és egyik pillanatról a másikra teljesen megváltoztatta az életét.

Felkeltettem a férjemet, és azt mondtam: »Azt hiszem, most nyertem a lottón«. Elővettük a szelvényemet, átnéztük, és akkor tudtam, hogy tényleg nyertem.

Az adók levonása után a nő végül körülbelül 832 000 dollárt (282 millió Ft) vihetett haza. Bár ő volt az egyetlen, aki elvitte a jackpotot azon az estén, nem csak ő örülhetett, a lottó tájékoztatása szerint több száz másik játékos is nyert kisebb összegeket, amelyek 5 és 5000 dollár között mozogtak - írja a People.