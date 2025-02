Csalók manipulálnak, most egy névvel próbálkoznak - Vigyázz!

Továbbra is gőzerővel próbálják mások pénzét ellopni a csalók. Évek óta telefonos csalás zajlik, amibe még az OTP-s ügyfeleket is próbálják belekeverni. A módszer látszatra a szokásos: visszaélnek az OTP Bank nevével, de egy valami azért mégis más! Egy kitalált nevet is mondanak a netes bűnözők, aki pedig rákap a horogra, annak a pénze bánhatja.

Visszatértek a csalók egy régi trükkel - de egyvalami mégis más / Képünk illusztráció: Shutterstock

Visszatértek a csalók

Hetek óta zúgolódnak az egyik budapesti nyilvános Facebook-csoportban, hogy visszatértek az OTP nevével visszaélő telefonos csalók. A trükkjük egyszerű; egy klónozott telefonszámon történik a hívás, a vonal túlsó végén pedig egy kedves női hang szólal meg, aki a szokásos kamusztorit olvassa fel: tranzakciót indítottak a hívott fél banki felületén, csak néhány – egyébként fontos – banki adat kell és rögtön megakadályozzák, hogy elveszítsd a pénzed.

Ennek persze a többség nem dől be, viszont a február eleje óta zajló átveréshadjáratban az adathalász banda ügyes kártyát játszik ki: direkt mondanak egy nevet, hogy utána tálcán kínáld a kártya- és banki adataidat. E. Erika is majdnem bedőlt ennek a trükknek, ezért rögtön utána riadóztatott az egyik csalókat leleplező Facebook-csoportban.

„Otthon főztem, amikor csörrent a telefonom. Az OTP Banktól keresett a nő, azt állítva, hogy most indítottak egy 200 ezer és 150 ezer forintos tranzakciót a számlámon. Megijedtem!” - vallotta be Erika a Metropolnak, aki még jobban megriadt, amikor meghallotta az ál-ügyintéző tovább szőtte a hálóját.

Kérdezte tőlem, hogy ismerem-e a Horváth Katalint, mert azt látja, hogy indította az utalást. Annyira meglepett, pedig nem is ismertem. Mégis azt mondtam, hogy igen, tudom, hogy ki ő.

– csapott a homlokára.

Erikának mégis ez az egyetlen mondat mentette meg a pénzét. Ahogy másodpercekkel előtte ő is, úgy a csaló is megijedt és nyúlcipőt húzott. „Nem számított erre a válaszra. Rámcsapta a telefont!” - idézte fel a pesti nő, akinek ekkor esett le, hogy átverés volt az egész.

Okkal támadnak így

A hívás után megírta a figyelmeztető posztját, amire sokan reagáltak. Így derült ki: másoknál is ugyanezzel a névvel próbálkoztak. De vajon miért találnak ki egy nevet? Varró Dávid kiberbiztonsági szakértő szerint ez egy pszichológiai módszer.

Ez egy hárítás. Az emberi tulajdonságokra próbálnak hatni, a kapzsiságra, a kíváncsiságra. Ezzel egyúttal sürgetnek is, nyomást gyakorolnak az áldozatra, hogy felelőtlenül cselekedjen és megadja a kártya- és egyéb adatait, változtassa meg a banki belépő adatait.

– árulta el a Metropolnak a szakember.